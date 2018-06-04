Фестиваль читок современной драматургии откроется в Приморье

Тихоокеанский фестиваль читок современной драматургии "Метадрама 2018". Фото: предоставлено организаторами

Мероприятие пройдет 9-10 июня в Приморском театре молодежи

4 июня, PrimaMedia. Тихоокеанский фестиваль читок современной драматургии "Метадрама 2018" откроется в Приморье на этой неделе. Мероприятие пройдет 9-10 июня в Приморском театре молодежи, сообщает ИА PrimaMedia.

Это независимый и почти некоммерческий совместный проект Приморского краевого театра молодёжи и приморского драматурга, режиссёра проекта "The Драма" Виктории Костюкевич.

"Читка – это еще не спектакль. Здесь в главной роли – текст. Это максимально живой театр и минимум дистанции между сценой и зрителем. После каждой читки идет обсуждение пьесы. Отсюда и название фестиваля – мета (после) драмы. Здесь можно и нужно высказаться о пьесе. Мы не спорим, мы составляем аргументированное мнение, уважая авторский замысел", — отмечают организаторы.

В фестивале принимают участие коллективы, которые прислали заявку и выполнили одно условия: современный текст в формате читки (эскиза).

Фестиваль откроется в субботу, 9 июня, читкой пьесы Родиона Белецкого "Разговор, которого не было". Начало в 14.00 в Приморском краевом драматическом театре молодежи по адресу: ул. Светланская, 15а. Телефон для справок: (4232) 241-11-78, 226-06-49

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.