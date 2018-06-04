На Владивосток 20-30-ых годов глазами японской девушки посмотрят в библиотеке "Бук"

Книга воспоминаний Тоидзуми Ёнэко "Сирень и война". Фото: cайт vlc.ru

Сегодня там пройдет презентация книги воспоминаний Тоидзуми Ёнэко «Сирень и война»

4 июня, PrimaMedia. Презентация книги воспоминаний Тоидзуми Ёнэко "Сирень и война" пройдет сегодня, 4 июня, в 18.00 в муниципальной библиотеке "Бук". Японский автор жила во Владивостоке в 20-е годы XX века. Это полный перевод книги, вышедшей в Стране восходящего солнца 20 лет назад. Приглашаются все желающие, вход свободный, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Книга состоит из 512 страниц. Дальневосточная республика, сталинские репрессии, Вторая мировая война – автор излагает историю своего взросления, ежедневного морального выбора, потерь и обретений. Глазами японки мы можем посмотреть на жизнь Владивостока в 20-30-е годы ХХ века.

Тоидзуми Ёнэко впервые приехала во Владивосток в 1921 году к своей тете. Девочку Ёнэко родители отправили сюда на летние каникулы. Меж тем, судьба распорядилась так, что она прожила во Владивостоке до 1937 года: окончила школу и университет, вышла замуж. Что же происходило дальше – можно узнать на презентации книги.

Ранее приморцев знакомили с письмами другой иностранки, которая писала о том как жил Владивосток в первой половине прошлого столетия, американки Элеоноры Прей – культовой фигуры для столицы Приморья. Здесь она прожила тридцать шесть "озверевших", как после она сама скажет, лет и написала об этом периоде своей жизни почти две тысячи писем, некоторые объемом в сорок страниц.

Биргитта Ингемансон человек, сделавший Владивосток главным предметом своих исследований, знакомила аудиторию с воспоминаниями Прей о Владивостоке.

Госпожа Ингемансон после выхода первой книги продолжила систематизировать работу по отбору писем, их оцифровке, переводу.

Справка: ИНГЕМАНСОН Биргитта. Профессор Вашингтонского государственного университета в Пульмане (США). Преподает русский язык, литературу и курс "Русский фильм" на кафедре иностранных языков и культуры. Свободно говорит по-русски.

Сделала из уникального эпистолярного наследия американки Элеоноры Лорд Прей, жившей во Владивостоке в начале 20 века, своеобразный документальный роман.

В 2008 году книга "Письма из Владивостока (1894-1930) / Элеонора Лорд Прей" была выпущена тихоокеанским издательством "Рубеж", стала бестселлером и была уже дважды переиздана. В 2011 году вышла книга Биргитты Ингемансон о доме Элеоноры Прей в Почтовом переулке — "Солнечный дворик. Владивостокская повесть". В 2012 году Ингемансон представила во Владивостоке две новых книги об Элеоноре Прей — "Владивостокский альбом" и "Избранные письма".

Кроме этого, чудом сохранившуюся часть библиотеки Элеоноры Прей привезли во Владивосток в начале 2017 года. Все книги, кроме Библии, на русском языке. Литературу в дар музею им. Арсеньева передала внучка знаменитой американки Патриция Сильвер.

Очередной том писем Элеоноры Лорд Прей презентовали во Владивостоке в апреле 2017 года.

Напомним, что к 70-летию окончания Второй мировой войны во Владивостоке в Доме офицеров флота презентовали Книгу памяти Краснознаменного Тихоокеанского флота: "Советско-японская война 1945 года".

Книга посвящается мужеству и героизму бойцов и командиров морской пехоты, надводных кораблей, подводных лодок и авиации Тихоокеанского флота, всех сражавшихся за освобождение Китая, Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов от японской оккупации.

Также в электронном варианте в 2015 году вышла в свет Книга памяти "И помнит мир спасенный …" о ветеранах Великой Отечественной войны Ленинского района Владивостока.

Электронная Книга памяти "И помнит мир спасенный …" – это проект МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система". Издание объединяет материалы о ветеранах Великой Отечественной войны Ленинского района. В книгу вошла биографии, фронтовые истории, фотоматериалы и воспоминания, как самих ветеранов, так и их родственников.

В конце 2014 года в Доме офицеров флота Приморья презентовали четвертое издание Книги памяти "Северный Кавказ: декабрь 1994-декабрь 2014".

Книга памяти посвящена приморцам, которые за 20 лет погибли на Северном Кавказе. В ней собрана информация о каждом: биографии, фото, истории.

Книги Памяти Приморского края издавались через каждые 5 лет войны. Первая вышла в 1999 году, в ней была собрана информация о 100 погибших. В 2004 году погибших было уже 164, а в 2009-м – 172. В нынешнем издании содержится информация о 180 погибших. В Книге собраны письма родственников, фотографии, биографические справки, воспоминания друзей погибших.