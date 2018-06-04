Надои молока увеличили фермеры Приморья. Фото: Игорь Новиков

Производство молока увеличилось в Приморье

Надои за четыре месяца составили более 36,5 тысяч тонн

4 июня, PrimaMedia. Более 36,5 тысяч тонн молока произведено в хозяйствах всех категорий Приморья за четыре месяца. Также в фермерских хозяйствах увеличилось поголовье коров – на 4,5%, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

"Увеличилось производство молока в крестьянско-фермерских хозяйствах – до 7,8 тысячи тонн. Это 103% к уровню прошлого года", – проинформировали специалисты.

Также в фермерских хозяйствах увеличилось поголовье коров – на 4,5%.

Напомним, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что крупные предприятия должны быть социально ориентированными и помогать начинающим фермерам. Работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".

"Нужно заключить договоры с крестьянами, продавать им телят. Они их вырастят и будут сдавать молоко переработчикам по выгодной цене", – обозначил глава Приморья.

Отметим, сегодня продуктивность коров в Приморье увеличилась до 6,2 тонн, по этому показателю наш край является лидером на Дальнем Востоке.

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

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