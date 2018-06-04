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Мир фэнтези откроет участникам ЛиТРа-2018 клуб «Белый Дракон»

Знатоки фантастики Владивостока расскажут о современных тенденциях в российской литературе

4 июня, PrimaMedia. Во Владивостоке 7-8 июня 2018 года состоится фестиваль "Литература Тихоокеанской России". В нем примет участие местный клуб фантастики и фэнтези "Белый Дракон". Основатель сообщества Евгения Омельченко и приглашенные эксперты расскажут о тенденциях в современной российской фантастике. Участники фестиваля смогут высказать свое мнение в открытой дискуссии, сообщает ИА PrimaMedia.

Клуб фантастики и фэнтези "Белый Дракон" был создан 25 августа 2015 года и впервые собрался в рамках проекта "Вечерняя Библиотека" Владивостокской централизованной библиотечной системы.

— Каждый месяц участники клуба собираются в библиотеке "БУК", чтобы поделиться впечатлениями о новинках фантастики в литературе и кинематографе, обсудить произведения лучших фантастов, открыть для себя новых авторов и интересные произведения. Встречи всегда открыты для желающих делиться интересным и новым. Всем, на что хватит фантазии – от фантастики до фэнтези. На фестивале мы организуем площадку, где обсудим современную фантастику и обменяемся мнениями, — отметила основатель сообщества Евгения Омельченко.

Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке пройдет всероссийский литературный фестиваль. Жителей и гостей Приморья ожидают встречи с популярными российскими писателями, мастер-классы и презентации новинок литературного рынка. Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Фестиваль пройдет под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Основными площадками фестиваля станут: кампус ДВФУ и Приморская краевая детская библиотека.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.


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