Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Фото: pixabay.com

Рабочий день в субботу, 9 июня, станет на час короче

4 июня, PrimaMedia. Нынешняя рабочая неделя станет шестидневной для россиян, так как с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России будет сразу три выходных, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой газету "Известия".

Об этом рассказали в Роструде.

"В связи с празднованием Дня России суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, россиян ждут шесть трудовых дней, за которыми последуют три выходных", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что рабочий день в субботу, 9 июня, станет на час короче.