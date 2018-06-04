Мэр Владивостока рассказал, как идет зачистка главной набережной города. Фото: ИА PrimaMedia

Мэр Владивостока рассказал, как идет "зачистка" главной набережной города

Большая часть торговых объектов на набережной Спортивной гавани исключена из схемы НТО

4 июня, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко рассказал о том, как проходит "зачистка" набережной Спортивной гавани от нелегальных торговых объектов. По его словам, на главной набережной города останется 16 точек, и требования к их работе и оформлению будут жестче. В таком формате и масштабе торговли здесь больше не будет, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в начале года мэрия через суд расторгла договор аренды с "Союзом национальностей Владивостока" в связи с ненадлежащим исполнением арендатором условий договора. Арбитражный суд также постановил взыскать с арендатора крупную сумму.

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"Арендатор задолжал городу около 4,5 млн рублей, еще и собрал авансовые платежи с торговцев, молчаливо ждавших окончания судебных тяжб. Пришлось нагрянуть туда лично, проверить, как идет зачистка. Большая часть торговых объектов на набережной Спортивной гавани исключена из схемы НТО", – цитирует слова Виталия Веркеенко пресс-служба мэрии.

Глава Владивостока отметил, что поддерживает развитие предпринимательства, но с условием уплаты налогов в городской бюджет.

"Сейчас нестационарные торговые объекты ничего не платят городу. Размещение в НТО станет платным и на конкурсной основе. Встретившись во время обхода с владельцами торговых точек, я обратил внимание на то, получают ли их работники "белую" зарплату, платится ли с них НДФЛ. На сегодняшний день такие отчисления составляют большую часть доходов городского бюджета. Я поддерживаю развитие предпринимательства, понимая, что это основа экономики города. Но предприниматели нам нужны, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь – комфортнее, и платят налоги в городской бюджет", – акцентировал глава приморской столицы.

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Что касается приведения в порядок набережной, сейчас этим занимаются специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Но все нарушения, допущенные в период аренды, будут зафиксированы, а сумма ущерба взыскана с арендатора, подчеркнул Виталий Веркеенко.

Напомним, недавно глава Владивостока проинспектировал территорию набережной Спортивной гавани, в том числе проверив, как идут работы по демонтажу незаконных торговых объектов. По мнению Виталия Веркеенко, важно гармонизировать объекты на одной из излюбленных территорий отдыха горожан для комфортного время провождения. Количество торговых объектов здесь сократилось в разы – согласно новой схеме НТО, которая разрабатывается сейчас администрацией города, на главной набережной города разместятся 16 торговых объектов и еще около шести – на "Алее мастеров" – такая появится здесь выше фонтана.

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