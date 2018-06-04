Детский праздник. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Большой праздник ко Дню защиты детей провел Фонд ВВН во Владивостоке

Главным сюрпризом для гостей стала выставка лучших мотоциклов города

4 июня, PrimaMedia. Большой праздник для маленьких горожан и их родителей, организованный Фондом Владимира Николаева, прошел 2 июня на территории яхт-клуба "Тихий океан" у набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Ребята со всех районов Владивостока приехали сюда, чтобы провести время в большой дружной компании. Руководитель Фонда, пятый мэр Владивостока Владимир Николаев поздравил всех собравшихся и пообещал еще больше внимания уделять поддержке самых маленьких участников программ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВВН.

"Я очень рад видеть сегодня ваши счастливые глаза. Мы с особым удовольствием поддерживаем наших юных приморцев. Спартакиады, веселые старты, мультпоказы и цирковые представления — все это мы делаем для вас. Я уверен, что такие праздники, внимание очень важны для каждого. Мы уделяем большое внимание в наших программах самым маленьким участникам: это и "Юные таланты Приморья", и "Культурный Владивосток", и "Спортивный Владивосток" и "Сто самых — самых". Обязательно участвуйте всей семьей, растите здоровыми, счастливыми и обязательно слушайтесь родителей!" — сказал Владимир Николаев.

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Поздравить ребят с праздником пришли и герои любимых мультфильмов, трансформеры — вместе они провели много веселых конкурсов, и ни один ребенок не остался без подарка. Главным же сюрпризом праздника стала выставка лучших мотоциклов Владивостока. По личному приглашению Владимира Николаева представители мотоклубов приехали на набережную, чтобы показать малышам технику и покатать ребят на мощных байках.

Все участники праздника получили призы от Фонда, мороженое и самые яркие впечатления.

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