В рамках Восточного экономического форума – 2018 состоится презентация театрального проекта "Большие гастроли". Фото: предоставлено пресс-офисом ВЭФ-2018
ВЭФ-2018

В рамках ВЭФ-2018 презентуют театральный проект "Большие гастроли"

Его представят в рамках двух блоков деловой программы – «Дальний Восток – новое качество жизни» и «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая»

4 июня, PrimaMedia. Презентация театрального проекта "Большие гастроли" состоится на IV Восточном экономическом форуме, который пройдет 11 – 13 сентября во Владивостоке. Крупнейшая театральная программа, реализуемая Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации, будет представлена в рамках двух блоков деловой программы – "Дальний Восток – новое качество жизни" и "Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-офис ВЭФ-2018.

Проект "Большие гастроли" был создан в 2014 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Он представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, с участием звезд отечественного театра. Программа реализуется во всех 85 регионах России. В ней участвуют более 250 ведущих театров. За время существования проекта зрители увидели около 2 тысяч спектаклей.

"Федеральная программа "Большие гастроли" направлена на формирование единого культурного пространства России. Презентация проекта в рамках Восточного экономического форума будет способствовать увеличению зрительской аудитории, повышению качества театрального продукта в регионе и творческому обмену государственных театров Дальневосточного федерального округа", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках ВЭФ-2018 будут представлены успешно реализованные и перспективные гастрольные проекты на территории Дальнего Востока, порядок участия в программе и получения финансовой поддержки для гастролей дальневосточных театров, а также возможности партнерства с проектом "Большие гастроли".

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