Приморские мидии: вагон и маленькая тележка

За 10 фестивальных дней посетители ресторанов съели маленький контейнер моллюсков – три тонны. Фото: предоставлено организаторами

За 10 фестивальных дней посетители ресторанов съели маленький контейнер моллюсков – три тонны

4 июня, PrimaMedia. За 10 дней фестиваля мидий посетители ресторанов во Владивостоке съели маленький контейнер моллюсков – три тонны. Организаторы фестиваля подводят итоги мероприятия и размышляют о причинах и последствиях мидийного ажиотажа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.

"Мы ожидали, что мидия "выстрелит", но надо честно признаться – такой "хайп" на мидиях спрогнозировать не смог бы самый продвинутый аналитик. Он просто... накрыл, – утверждают члены оргкомитета фестиваля руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева, и event-менеджер РА "Точно!" Наталья Вариводова. – После того, как мы провели фестиваль, выдохнули, собрали статистику и проанализировали отзывы, причины успеха кажутся очевидными: вкусный продукт, хорошая цена, майское настроение, поддержка дружественных блогеров и СМИ. А если совсем коротко объяснить, то — людям просто нужен был повод для праздника!" Многие гости фестиваля задались целью попробовать мидии в как можно большем числе заведений. Гастрономические энтузиасты активно обсуждали вкусы и подачу фестивальных блюд у разных шефов и делились информацией в соцсетях – где вкуснее, сочнее, разнообразней.

"Такой объём продаж считаю хорошим стартом, особенно для первого года", – прокомментировал независимый консультант по ресторанному маркетингу, ранее директор по маркетингу Zuma Сергей Ицков, автор идеи фестиваля "Держи краба!". Крабовый фестиваль запустил тренд массовых фестивалей морепродуктов в календаре дальневосточной кухни, а фестиваль мидий под управлением некоммерческой организации показал, что на волне этой моды можно создавать ажиотажный спрос и на повседневные локальные продукты.

Напомним, что фестиваль приморских мидий – часть событийного календаря проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, реализуемого Тихоокеанским туристическим союзом. Директор ТТС Кирилл Потапенко отмечает, что по итогам фестиваля мидий турсоюз получил сразу несколько заявок на членство от компаний, которые хотят быть в теме: "Участники рынка оценили возможности коллективного маркетинга на примере фестиваля мидий, но подчеркну, что успех этого проекта важно рассматривать как часть работы по развитию дальневосточной кухни, которую турсоюз ведёт уже более года".

Самым важным результатам фестиваля стало то, что и производитель, и рестораторы увидели коммерческий потенциал в работе с локальным продуктом. Приморские мидии останутся в меню многих ресторанов и после фестиваля. Представитель одного из ресторанов-участников поделился своей радостью в связи с тем, что в течение фестиваля заведение приобрело много новых клиентов, а посещаемость заведения остаётся высокой и после завершения мидийного праздника. Это ещё один шаг к выполнению миссии проекта Pacific Russia Food – сделать Приморье и Дальний Восток уникальным гастрономическим регионом с доступными локальными продуктами и развитым гастрономическим туризмом.