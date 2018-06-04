МедиаСаммит. Фото: ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

Интернет-СМИ: тренды, контент и всемогущую дистрибуцию обсудят на МедиаСаммите-2018

Федеральные эксперты расскажут все о внутренней кухне доставки контента

4 июня, PrimaMedia. Два дня осталось до открытия глобальной коммуникационной площадки – Дальневосточного МедиаСаммита-2018. В рамках форума пройдет большая секция, где федеральные эксперты обсудят будущее интернет-СМИ: новые тренды, качественный контент и всемогущую дистрибуцию, сообщает ИА PrimaMedia.

В дискуссии примут участие топовые федеральные эксперты, среди них - директор по медиа Rambler Group Андрей Цыпер, медиаэксперт Сергей Паранько, заместитель шеф-редактора в Russia Beyond Глеб Федоров, генеральный директор региональной службы ЗАО "Интерфакс" Михаил Кетько, главный редактор единого портала "На Дальний Восток" Александр Охрименко.

Программа МедиаСаммита-2018 традиционно разделена на несколько направлений, каждое из которых подходит определенной целевой группе. Это секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. Они пройдут в формате дискуссий и круглых столов.

Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте медиасаммит.рус.

Программа МедиаСаммита ориентирована не только на журналистов, но и на представителей бизнеса. Участников ждет воркшоп по digital-маркетингу от Школы креативного мышления ИКРА, мастер-классы от Texterra, Yota, кейсы по открытию ресторанного бизнеса. Кроме этого, программу МедиаСаммита-2018 дополнят секции по автоматизации бизнес-процессов компании, поиску инвестиций и внедрению ИТ-технологий. Выбрать вариант участия и приобрести платный билет также можно на официальном сайте мероприятия.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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