Пешеходные переходы предлагают приподнять над землей на 10 см. Фото: ИА PrimaMedia

Пешеходные переходы предлагают приподнять над землей на 10 см

Предварительный стандарт, предполагающий появление рельефных зебр в жилых кварталах, планируется принять в следующем году

4 июня, PrimaMedia. В России появятся пешеходные переходы, приподнятые над проезжей частью, как лежачие полицейские. Использование таких конструкций рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками предусматривает проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который запланировано утвердить в 2019 году. Разработчики уверены, что изменения помогут повысить безопасность на территории жилых кварталов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

До конца года планируется завершить создание ПНСТ под рабочим названием "Типовые схемы организации движения во дворах", рассказал глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский. По его словам, новый предварительный стандарт рекомендует рядом с подъездами и детскими площадками делать приподнятые пешеходные переходы. Согласно макету, конструкция представляет собой искусственную неровность, на верхнюю грань которой нанесена зебра. Она должна быть приподнята над землей на 10 см. Это заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским, пояснил Александр Шумский.

Новый предварительный стандарт также рекомендует сузить полосу для движения во дворах до 3 м там, где это возможно. Тогда одна машина не сможет обогнать другую и снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций, считает Александр Шумский.

ПНСТ дает властям возможность проверить новые технологии на практике до принятия ГОСТа (процедура его утверждения длится дольше).

В Росстандарте пояснили, что новый ПНСТ направлен "на повышение безопасности дорожного движения". Разработка документа "предусмотрена программой национальной стандартизации на 2018 год и осуществляется без привлечения средств федерального бюджета", утверждение стандарта запланировано на 2019 год, уточнили в агентстве.

На рассмотрение в Минтранс России ПНСТ не поступал.

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