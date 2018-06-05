Отдых у моря. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Детские лагеря и пляжи, где отдыхают приморцы, проверяют на безопасность

Сотрудники МЧС все лето готовы инструктировать родителей и детей, как не попасть в беду

5 июня, PrimaMedia. Сотрудники управления МЧС по Приморскому краю в этом году подготовились к летнему сезону, обеспечив повсеместную проверку массовых мест отдыха и детских лагерей – загородных и пришкольных. Всего на учете у пожарного надзора числится более 620 объектов. Проверка касается и обеспеченности средствами спасения популярных пляжей края, сообщает ИА PrimaMedia.

В ходе сегодняшней пресс-конференции главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий сообщил, что сотрудники ГИМС наметили проверить 70 пляжей Приморья, 17 из них находятся на территории детских оздоровительных центров или относятся к ним. По словам инспектора, проверка уже подходит к концу, а те замечания, которые были сделаны в ходе рейдов, оперативно устраняются.

Представитель Госпожнадзора Кирилл Пиманихин в свою очередь рассказал, что предметом внимания его коллег является пожарная безопасность объектов, где живут или проводят время дети во время летних каникул. Большинство из них – пришкольные лагеря. Что касается загородных лагерей, то сотрудники МЧС готовы регулярно выступать в них с лекциями о том, как следует вести себя на отдыхе у воды и в лесу, чтобы не оказаться в опасной ситуации или суметь ее преодолеть.

"Безопасность детей – приоритетная задача всех служб МЧС Приморского края, — заявил в завершение пресс-конференции опытный пожарный Дмитрий Свитайло. – Поэтому родителям следует помнить: о самостоятельных групповых путешествиях по краю нужно заявлять заранее – и тогда в случае беды мощная спасательная служба государства всегда придет на помощь".

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