Приморцы смогут купить проездные билеты для поездок на автобусах

ГТС продолжает внедрять комплекс системы оплаты проезда на общественном транспорте Владивостока. Фото: предоставлено ГТС

В конце июня будет начат тестовый режим проездных вплоть до полного их внедрения в августе

5 июня, PrimaMedia. При поддержке главы Владивостока Виталия Веркеенко "Городская Транспортная Система" продолжает реализацию инвестиционного проекта по внедрению комплекса системы оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока. После официального запуска комплекса системы 20.12.2017 года была произведена колоссальная работа по выявлению недостатков в процессе эксплуатации и их модернизации. Например, из-за специфических дорожных условий и постоянной вибрации пересмотрена конструкция держателей планшетов; из-за постоянной влажности и вибрации на маршрутах усилены и доработаны схемы электропитания и электроники. Также выявлена необходимость установки дополнительных высокопроизводительных сканеров в кэш-боксе, что потребовало их модернизации, сообщает ИА PrimaMedia.

В июне завершится полномасштабная установка кэш-боксов, видеосистем МПВ "ВПОПАТ-№1". Дооснащены будут в полном объеме без исключения все автобусы маршрутов: 12, 15, 15к, 22д, 27, 29д, 29к, 31к, 42, 44д, 63, 66 75, 79, 95, 96, 98д, 98ц.



ГТС продолжает внедрять комплекс системы оплаты проезда на общественном транспорте Владивостока. Фото: предоставлено ГТС

В данный момент начата установка комплексов системы и их обкатка, начиная с безналичной оплаты проезда и диспетчеризации в автобусах коммерческих перевозчиков, и заканчивая добавлением маршрутов в маршрутную карту для отслеживания и удобства населения при помощи приложения OxyPay. Уже сейчас системой безналичной оплаты проезда оборудованы маршруты №86 и №97.

Также в активной стадии находится подготовка и производство проездных на фиксированное количество поездок. Проездные можно будет приобрести у водителя или в киоске. В конце июня будет начат тестовый режим вплоть до полного их внедрения в начале августа.

Проездной – это безопасный способ для пассажира удобного использования и оплаты проезда в транспорте, без использования банковской карты, во избежание мошеннических и противоправных действий.

Бесплатный бонус для города

В рамках реализации полномасштабного проекта корейская сторона готова бесплатно оснастить единую диспетчерскую города в лучших традициях технологического и передового диспетчерского центра, включая полномасштабный монитор, на котором будет отображен весь без исключения спектр перевозки. Кроме того для каждой компании перевозчика комплекс диспетчеризации предоставляется совершенно бесплатно.

ГТС заботится о населении

Комплекс системы оплаты (наличным/безналичным методом) позволяет делать скидки для льготных категорий граждан по договоренности с администрацией города и края, которые, в свою очередь, могут закупать проездные для оплаты проезда и раздавать льготным категория граждан, нуждающимся в данной услуге. Данная система позволяет в будущем полностью интегрироваться и способствовать модернизации транспортной системы города с использованием пересадок, где может работать скидочная система пересадок с одного транспорта на другой, в которой пассажир, воспользовавшись проездом на транспорте, будет иметь возможность продолжить движение после пересадки со скидкой.



Маршрутный автобус. Фото: предоставлено ГТС

Программа на контроле правительства

В конце июня весь комплекс системы и полностью оборудованное им предприятия МПВ "ВПОПАТ-№1" будут представлены полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, который в рамках межправительственного совещания 5 марта 2018 года поставил задачу – оснастить всем комплексом системы оплаты в полном объеме и с использованием всех компонентов системы предприятие МПВ "ВПОПАТ-№1" до конца июня 2018 года.

Как все начиналось

Напомним, 20.12.2017 во Владивостоке была официально запущена новая и инновационная система оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока, которая включает в себя целый комплекс элементов, таких как:

1. Система оплаты проезда:

— безналичной метод оплаты проезда — включает электронные (приложение OxyPay) и бумажные проездные, которые считываются комплексом сканеров QR-кода, установленных в автобусе;

— наличный метод оплаты проезда – производится посредством специального кэш-бокса, модернизированного под изменяющийся тариф. Данное оборудование имеет высокую скорость приема наличных средств, а так же высокоточные датчики для подсчета выручки водителя за день.

2. Комплекс совершенных и передовых видеосистем, как наружного, так и внутреннего видеонаблюдения с возможностью доступа диспетчера для отслеживания ситуации в автобусе в режиме реального времени, полностью соответствующий и сертифицированный согласно требованиям постановления правительства РФ от 26.09.2016 N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

3. Самая совершенная система диспетчеризации – бесплатный бонус от корейских инвесторов:

— Полный контроль и диспетчеризация всего общественного транспорта: отслеживание транспорта в режиме реального времени, контроль за скоростным режимом, отчеты о каждом автобусе за смену, хранящиеся в базе от месяца и более;

— Система помощи водителю — специально разработанный компонент системы, при помощи которого водитель, начав смену (выбрав из меню свои ФИО, маршрут, номер борта автобуса), имеет возможность:

— отслеживать дистанцию до впереди/сзади идущего автобуса;

— устройство сигнализирует водителю о превышении скоростного режима, установленного на заданном участке дороги;

— при внештатной ситуации на дороге водитель одним нажатием может сообщить диспетчеру о возникшей проблеме, которую он выбирает из предложенных в меню.

Система помощи водителю. Фото: предоставлено ГТС Система помощи водителю. Фото: предоставлено ГТС Система помощи водителю. Фото: предоставлено ГТС Система помощи водителю. Фото: предоставлено ГТС Система помощи водителю. Фото: предоставлено ГТС 1 / 5

4. Приложение OxyPay для пассажиров – взгляд в будущее.

Приложение является одним из способов безналичной оплаты проезда, а также служит средствам мониторинга в режиме реального времени для пассажиров – отслеживание местоположения транспорта в режиме on-line и времени прибытия его на остановку.

Система диспетчеризации имеет гибкую систему интеграции и трансформации под требования и пожелания перевозчиков. Так, работая с МПВ "ВПОПАТ — №1", были получены пожелания на стандартизацию отчетов данных (время выхода/схода водителя на линии, время нахождения на каждой остановки, скоростной режим, фиксация нарушений о превышении скорости и т. д.) о каждом водителе, борте, маршруте. Также был получен запрос на интеграцию системы контроля за расходом топлива в систему диспетчеризации, что система безболезненно позволяет сделать. Данное пожелание учтено и находится на этапе реализации. Может быть учтена и интегрирована любая иная система, начиная от контроля за расходом топлива, заканчивая системой контроля давления в шинах, и много другое.