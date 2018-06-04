Общество. 17:10

Россияне задолжали по кредитам 4 трлн рублей

За год объем задолженности вырос на 200 млрд рублей

4 июня, PrimaMedia. По данным за первый квартал 2018 года, задолженность россиян выросла до 4 трлн рублей. Почти половина этой суммы (1,8 трлн) приходится на кредиты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Ежегодно задолженность россиян растет более чем на 5 %. В первом квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей.

На 1 апреля россияне были должны банкам 12,6 трлн рублей. Из них 0,8 трлн рублей – это просроченная задолженность. Оставшийся триллион рублей приходится на долги перед ликвидируемыми банками, а также на ссуды, переуступленные коллекторам, пояснил он.

Рост долгов на 5 % можно считать умеренным, отмечают эксперты. Доля просроченной задолженности по кредитам в первом квартале снизилась на 3,7 % и составила 15,8 %.

Почти вся она концентрируется в портфеле "старых" ссуд. Такие кредиты выдавались по более высоким ставкам и требовали больше ресурсов для погашения. Качество новых кредитов лучше, следовательно, риск неплатежа по ним ниже.+

В целом неплатежи чаще характерны для потребительских кредитов. В сегменте ипотечного кредитования они почти не встречаются.

По оценке специалистов, 22,7 % потребительских кредитов просрочены как минимум на месяц , а 21,8 % – не меньше, чем на три месяца

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