Разработчики рассказали о работе алгоритмов приложения Instagram

Теперь пользователи смогут лучше понять, как вести свой микроблог

4 июня, PrimaMedia. Разработчики популярной социальной сети расскрыли секрет работы своих алгоритмов. Приложение функционирует по принципу машинного обучения. Это значит, что приложение запоминает, какие публикации нравятся пользователю и на основе его интересов подбирает публикации, которые могут быть интересны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Контент полностью зависит от того, какие фото и видео интересуют пользователя. Если пользователь с кем-то переписывается в Instagram, то его публикации окажутся на первом месте.

Несколько лет назад, после очередного обновления пользователи соцсети перестали видеть новые фотографии своих друзей. Большинство людей жаловались на обновление, пишет actualnews.org.