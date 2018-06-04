Принятие нормативно-правовых актов в сфере рыболовства и аквакультуры обсудили в Совфеде

Людмила Талабаева. Фото: предоставлено пресс-службой сенатора

Участие в совещании приняла сенатор от Приморья Людмила Талабаева

4 июня, PrimaMedia. Сенатор от Приморья Людмила Талабаева приняла участие в заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры. Участники обсудили проект приказа "Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля, их виды, требования к их использованию и Порядка контроля функционирования технических средств контроля", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СФ.

Документ подготовлен в целях реализации Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов".

В соответствии с этим законом закон о рыболовстве дополнен новой статьей "Технические средства контроля, устанавливаемые на судах рыбопромыслового флота". В ней, в частности, предусмотрено, что для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства используются суда, которым предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской Федерации и которые оснащены техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую, некорректируемую передачу информации о местоположении судна, и другими техническими средствами контроля. Технические средства контроля в обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство самоходные суда с главным двигателем мощностью более 55 киловатт и валовой вместимостью более 80 тонн.

Порядок оснащения судов техническими средствами контроля, их виды, требования к их использованию устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

С докладом о работе над этим проектом приказа выступил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры министерства сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Кац.

По завершению доклада состоялась дискуссия между президентом ВАРПЭ Германом Зверевым, председателем комиссии Общественной Палаты по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Евгенией Уваркиной и другими участниками совещания по вопросу оснащения техническими средства контроля судов и определения статуса выловленной рыбы непредусмотренной квотами добычи при использовании рыболовного трала.

Людмила Талабаева, положительно оценив работу департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза над проектом приказа, отметила, что решение озвученных проблем должно полагаться на принципе "главное не навредить" и согласовываться со всеми заинтересованными сторонами.

"Работу в области подготовки нормативно-правовых актов исполнительных органов федеральной власти в обеспечение федеральных законов в области рыболовства необходимо проводить совместно, нормативные акты органов законодательной и исполнительной власти должны коррелироваться на этапе разработки, тогда мы получим нужный результат", — заключила сенатор.

В рамках заседания также был рассмотрен ход подготовки проекта Федерального закона "О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса".

Законопроектом предусмотрено установление новых размеров ставок сбора за пользование видами основных промысловых объектов, также предусматривается сохранение льготы по уплате ставок для градо— и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий в размере 15% от установленных размеров. При этом предлагается изменить критерии их определения.

Кроме того, в целях стимулирования переработки своими силами собственных уловов водных биоресурсов законопроектом предлагается установить механизм налогового вычета по ряду направлений, при этом плательщик ставок сбора имеет право воспользоваться только одним из установленных видов вычета.

Указанный вычет предлагается определить по направлениям переработки водных биоресурсов, по стимулированию обновления судов рыбопромыслового флота, по поддержке обеспечения рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов внутреннего рынка Российской Федерации.

Законопроектом предусмотрено поэтапное вступление в силу новых размеров ставок сбора за пользование водными биоресурсами: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года значения ставок сборов для всех российских рыбохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением градо— и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, будут установлены в размере 50%, а с 2022 года будут применены в полном размере (100%).

По итогам заседания Людмила Талабаева обратилась к представителям профильных министерств с просьбой обязательно учесть все замечания и предложения, высказанные сенаторами и экспертами, при работе над проектами подзаконных нормативно-правовых актов.