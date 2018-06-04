Первое открытое первенство по фехтованию прошло в Артеме

Первое открытое первенство по фехтованию в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Победителем соревнований и обладателем главного кубка стала команда «Юниор-1» из Находки

4 июня, PrimaMedia. Соревнования в личном и командном первенстве по фехтованию впервые прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе города Артема. Соревнования проводились между спортсменами и командами из Владивостока, Артема и Находки. Команду Артема представляли юные спортсмены городской федерации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Федерация фехтования в Артеме создана в 2017 году как представительство общественной организации "Федерация фехтования Приморского края". В составе федерации — группа из 10 человек под руководством тренера-общественника Анны Сарафановой. В будущем, как утверждает руководитель федерации, планируется набор группы для взрослых и подготовительной группы для малышей.

На торжественном открытии соревнований начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа Виталий Ефремов от имени главы АГО приветствовал участников первого турнира и выразил надежду, что данные соревнования станут традиционными для Артема и в этом виде спорта со временем будут достигнуты олимпийские высоты.

Председатель краевой федерации фехтования Анатолий Кельдюшев и его заместитель Сергей Лобода поблагодарили администрацию АГО за продвижение в округе этого вида спорта, который несет в себе благородство, верность, честь и патриотизм. Артем стал третьим городом в Приморском крае, где фехтование обрело надежную прописку.

Открытие турнира по фехтованию. Фото: Светлана Агафонова Награждение. Фото: Светлана Агафонова Награждение. Фото: Светлана Агафонова Награждение. Фото: Светлана Агафонова Награждение. Фото: Светлана Агафонова Открытое первенство по фехтованию. Фото: Светлана Агафонова 1 / 6

Также на открытии благодарственными письмами департамента физической культуры и спорта Приморского края были награждены тренеры Наталья Асадова и Елена Егорченкова. Команда "Юниор" из Находки провела показательные выступления своих рапиристов.

31 мая состоялись бои за личное первенство среди юношей и девушек, основная борьба развернулась между спортсменами Владивостока и Находки, как наиболее опытных и подготовленных бойцов.

Среди юношей 2004-2006 года рождения первое место занял Максим Полищук (Владивосток), второе — Егор Киселев (Находка), третье — Лев Леваньков (Находка).

Среди мальчиков 2007 года рождения и младше первое место у Максима Самойловича (Находка), второе место занял Владислав Сидорюк (Владивосток), третье – Олег Полищук (Владивосток).

Открытое первенство по фехтованию. Фото: Светлана Агафонова Открытое первенство по фехтованию. Фото: Светлана Агафонова Открытое первенство по фехтованию. Фото: Светлана Агафонова Открытое первенство по фехтованию. Фото: Светлана Агафонова Открытое первенство по фехтованию. Фото: Светлана Агафонова Открытое первенство по фехтованию. Фото: Светлана Агафонова 1 / 6

Призовые места среди девушек 2004-2006 года рождения распределены следующим образом: первое и второе место у спортсменов из Владивостока Софьи Гавриковой и Златы Степаненко, третье заняла Анастасия Ягодзинская из Находки, а среди девочек 2007 года и моложе 1 и 2 место у спортсменов из Находки Светланы Савоцкой и Кристины Козулиной, третье место у артемовской рапиристки Полины Курганской.

1 июня в борьбе за главный кубок открытого первенства Артемовского городского округа между командами фехтовальщиков третье место заняла команда из Владивостока "Бастион", второе место у команды "Владивосток". Победителем соревнований и обладателем главного кубка стала команда "Юниор-1" из Находки. Артемовская команда заняла в командном первенстве четвертое место.