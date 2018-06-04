Несколько домов в центре Владивостока остались без горячей воды до конца месяца

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Энергетики приступили к плановой перекладке разводящей теплотрассы в районе Океанского проспекта (СПИСОК)

4 июня, PrimaMedia. Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" со 2 июня приступил к плановой перекладке разводящей теплотрассы в районе Океанского проспекта во Владивостоке. В связи с проведением перекладки от горячего водоснабжения будет отключена часть домов в центре Владивостока. Работы продлятся до 30 июня., сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Со 2 по 30 июня услуга ГВС будет отсутствовать по следующим адресам:

Океанский проспект: 8, 10б, 10/12;

Семеновская: 30;

Фокина: 22, 27.

Перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.

Филиал "Приморская генерация" приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. При этом энергетики приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения.

Напоминаем, с 14 мая во Владивостоке проходят весенне-летние гидравлические испытания. Подробнее об этапах отключения можно узнать на сайте dvgk.ru.