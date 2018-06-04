"Это вам за пацанов": Имя Героя России, погибшего в Сирии, нанесли на карту Владивостока

Улица с именем Романа Филипова появилась в районе Русской. Фото: ИА PrimaMedia

Улица с именем летчика Романа Филипова появилась в районе "Снеговой пади" (КАРТА)

4 июня, PrimaMedia. В честь Героя России, летчика майора Романа Филипова, служившего в Приморском крае, и который погиб в феврале в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике, назвали одну из улиц Владивостока. Она появилась в районе улицы Русской (от здания № 73ж до пересечения с автомобильной дорогой поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Такое решение принято по результатам заседаний в марте и мае комиссии по городской топонимики в администрации краевой столицы. Провел заседания председатель комиссии, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко.



ул. Майора Филипова. Фото: сайт vlc.ru

Напомним, что при выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня, ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе н.п. Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вёл неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой.

Майор Роман Филипов был опытным летчиком, не в первый раз находился в командировке в Сирийской Арабской Республике.

Выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков майор Роман Филипов всегда характеризовался командованием как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик, пользующийся заслуженным авторитетом в авиаполку и у подчиненных в эскадрилье. После окончания военного училища проходил военную службу на Дальнем Востоке, где прошёл все должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи. Призер всеармейского конкурса "Авиадартс".

На счету майора Романа Филипова в Сирии десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные от террористов населенные пункты.

Роман Филипов представлен министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно. Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего в Сирии летчика-героя Романа Филипова. Глава государства отметил мужество и героизм летчика и сравнил его с героями, защищавшими Брестскую крепость, Москву и Сталинград во время Великой Отечественной войны.

Его похоронили с воинскими почестями на Аллее почетной славы на Коминтерновском кладбище Воронежа.

Также в его честь открыли Мемориальную доску в приморском селе Черниговка.

Кроме этого, новые названия обрели еще несколько улиц во Владивостоке.

Две улицы, расположенные в районе улицы Мысовой, теперь носят названия Курортная и Лоцманская. Также в районе улицы Алданской поселка Трудовое появятся три новые улицы – Ливадийская, Майкопская и Облачная.

Фамилиями русских художников – Василия Тропинина и Алексея Венецианова, назвали две улицы в поселке Трудовое. Улица Тропинина появилась по соседству с улицей Кларой Цеткин, а улица Веницианова расположилась в районе Маковского.

Улица Зеленый Бульвар теперь есть в микрорайоне Зеленый угол (в районе улицы Нейбута, примерно в 50 метрах от здания № 125 до здания № 135 и далее на юг). О таком названии попросили представители компании "Восточный луч", которые успешно строят дома в этом районе. В будущем застройщик планирует обустроить здесь пешеходные и велосипедные дорожки, прогулочные зоны и места для катания на скейтбордах, а также благоустроить территорию.