Имена победителей праймериз «Единой России» назвали в Приморье

Предварительное голосование. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Выдвижение кандидатов состоится на региональной партконференции в конце июня

4 июня, PrimaMedia. Итоги предварительного голосования "Единой России" 3 июня в Приморье подвели 4 июня на заседании регионального организационного комитета во Владивостоке. Все кандидатуры победителей предварительного голосования будут рассмотрены на ближайшем региональном политсовете партии. Выдвижение кандидатов на выборы состоится на региональной партконференции в конце июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального отделения партии ЕР.

По итогам партийного праймериз на территории избирательного округа №4 по выборам в Законодательное собрание Приморского края безусловную победу одержал Александр Щербаков. Он опережает Сергея Овчинников почти с двойным перевесом в количестве голосов.

Щербаков Александр Владимирович Овчинников Сергей Владимирович Старжинский Александр Евгеньевич Лабазин Иван Михайлович Ёсино Павел Николаевич Акулин Виктор Валерьевич Полозова Лилия Игоревна

По избирательному округу №6 места распределились следующим образом:

Марченко Юлия Валерьевна Сидоренко Александр Петрович Кошель Алексей Сергеевич Гнездилов Вячеслав Николаевич Зяблицкая Марина Александровна

Активнее всего голосовали на 4-ом округе – 7,95%. На территории округа №6 активность избирателей составила 5,55%.



Предварительное голосование. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Праймериз был организован по рейтинговой системе голосования, при которой свой голос можно было отдать сразу за нескольких участников ПГ.

Процедура предварительного партийного отбора проходила 3 июня также в Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Тернейском, Хасанском, Хорольском, Яковлевском районах, Лесозаводском и Партизанском городских округа, где осенью 2018 года будут формироваться новые составы местных дум.

На праймериз на этих территориях выдвинулось свыше 400 участников ПГ. Общая явка по краю (не считая праймериз по довыборам в региональный парламент) составила 5,62%. Повышенная избирательная активность наблюдалась 3 июня в Лесозаводске и Хасанском районах. На предварительном голосовании в самом южном районе Приморья явка избирателей превысила 10%.



Предварительное голосование. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Все кандидатуры победителей предварительного голосования будут рассмотрены на ближайшем региональном политсовете партии. Выдвижение кандидатов на выборы состоится на региональной партконференции в конце июня.

Напомним, предварительное голосование партии "Единая Россия" в Приморье было организовано в преддверии осенних выборов. В Приморье в 2018 году пройдут довыборы в Законодательное собрание и 33 избирательные кампании муниципального уровня, которые завершатся выборами 9 сентября. 12 из них – это выборы в новые созывы районных дум, и пять – довыборы в районные думы, в ходе них будет разыграно 219 мандатов.