"Восточный Порт" завершает монтаж вагоноопрокидывателей на Третьей очереди. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

В уникальном сооружении применены наилучшие технологии, обеспечивающие экологическую безопасность при разгрузке угля

4 июня, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", завершил монтаж основных металлоконструкций двух тандемных вагоноопрокидывателей на Третьей очереди специализированного угольного комплекса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Для каждого вагоноопрокидывателя в наземной части строящегося закрытого комплекса, обеспечивающего экологически безопасную разгрузку угля, установлены: платформа с рельсами, которая вращается вместе с полувагоном на массивных кольцах диаметром 9 метров; две привальные стенки, удерживающие вагон при наклоне на 160 градусов, 24 гидрозажима, обеспечивающие бережную выгрузку, не допуская повреждения подвижного состава.

Как и на действующем специализированном угольном комплексе, закрытое здание вагоноопрокидывателей будет оснащено автоматизированными скоростными дверьми в местах входа и выхода полувагонов, системами аспирации и пылеподавления "сухой туман". Монтаж здания, включая установку систем очистки воздуха, планируется завершить в августе 2018 года.

Подземная часть закрытого комплекса вагоноопрокидывателей уходит на глубину 17 метров, что сопоставимо с высотой 6-этажного дома. На верхнем уровне подземной части — непосредственно под каждым вагоноопрокидывателем — смонтированы по четыре приемных бункера, в которые с полувагонов ссыпается уголь. Далее он через подземные галереи длиной 142 метра идет по закрытым внешним конвейерным линиям на склад. Здесь угольные штабели орошаются в автоматическом режиме пресной водой.

"Закрытый комплекс вагоноопрокидывателей представляет собой уникальное сооружение, в котором применены наилучшие доступные технологии, обеспечивающие экологическую безопасность при разгрузке полувагонов с углем", — рассказал глава дирекции строящегося объекта АО "Восточный Порт" Вячеслав Налобин.

Оборудование для закрытого комплекса вагоноопрокидывателей поставлено Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение специализированной техникой Третьей очереди. Шефмонтаж ведется японской корпорацией согласно трехстороннему меморандуму с учетом внедрения передовых технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов. Стоимость двух вагоноопрокидывателей составляет более 7 млн долларов США.

Закрытый комплекс вагоноопрокидывателей и закрытые конвейерные линии являются частью природоохранной деятельности АО "Восточный Порт". На Третьей очереди, как и на действующем специализированном угольном комплексе "Восточного Порта", экологическая безопасность при проведении разгрузочно-погрузочных работ будет достигнута с помощью ветрозащитных укрытий по пути перемещения составов с углем на выгрузку; пересыпных станций закрытого типа; судопогрузочных машин, подающих уголь непосредственно в трюм судна, исключая его попадание в акваторию бухты; системы водного орошения угольных складов; системы многоуровневой фильтрации сточных вод.

Напомним, к строительству крупнейшего частного портового проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди специализированного угольного комплекса — портовый холдинг приступил в 2012 году. Проект реализуется без привлечения государственного финансирования, общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей.

После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди грузооборот АО "Восточный Порт" вырастет до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Новый комплекс создаст более 500 дополнительных рабочих мест в Приморском крае, а налоговые отчисления АО "Восточный Порт" в бюджеты разных уровней увеличатся до 6 млрд рублей в год.