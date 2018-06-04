Андрей Хапочкин. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы

Председатель Сахалинской областной думы получил благодарность президента России

Андрея Хапочкина наградили за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации (ФОТО)

4 июня, PrimaMedia. Внеочередное заседание островного парламента 4 июня началось с приятного события. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко вручил председателю облдумы Андрею Хапочкину благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной думы.

1 / 4

Напомним, очередные выборы президента России прошли 18 марта 2018 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

Окончательная явка (принявшие участие в выборах) составила 73 629 581 человек (67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки). В итоге, 56 430 712 человек (76,69% от числа избирателей) отдали свои голоса за нынешнего главу государства Владимира Путина.

В период президентских выборов 2018 года Андрей Хапочкин, являясь секретарем сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия", осуществлял общее руководство по организации выборной компании кандидата от "Единой Россия" Владимира Путина на территории Сахалинской области.

В итоге, за Владимира Путина отдали свои голоса 153 289 сахалинцев и курильчан (или 66,92% от числа избирателей), что более чем на 10% лучше показателей на президентских выборах 2012 года (56,30% от числа избирателей).

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Отчет Андрея Тарасенко: Самое главное и самое интересное

01 июня, 11:00

Корпорация Marubeni и «Терминал Астафьева» подписали межгосударственный меморандум

25 мая, 19:50

Стивидоров в Находке ожидает серьезный контроль и санкции в случае нарушений

24 мая, 17:40

Андрей Хапочкин: Указы Владимира Путина будут выполнены при поддержке "Единой России"

22 мая, 16:40

Андрей Хапочкин: Крымский мост - олицетворение возрождения России

16 мая, 14:25

Картина дня

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

12:40

Жители Владивостока создали разборную доску для сап-серфинга

12:15

На пути к цифровизации: Администрация Владивостока запустила новый сайт в тестовом режиме

02 июня, 15:35

Бензо без бензина: на заправках Владивостока кончается дорожающее топливо

18:05

"Это вам за пацанов": Имя Героя России, погибшего в Сирии, нанесли на карту Владивостока
Чисто и там, где убрали, и там, где не мусорят: Coca-Cola устроила субботник на маяке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia