Председатель Сахалинской областной думы получил благодарность президента России

Андрей Хапочкин. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы

Андрея Хапочкина наградили за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации (ФОТО)

4 июня, PrimaMedia. Внеочередное заседание островного парламента 4 июня началось с приятного события. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко вручил председателю облдумы Андрею Хапочкину благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной думы.

Андрей Хапочкин отмечен благодарностью президента России. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин отмечен благодарностью президента России. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин отмечен благодарностью президента России. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин отмечен благодарностью президента России. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы 1 / 4

Напомним, очередные выборы президента России прошли 18 марта 2018 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

Окончательная явка (принявшие участие в выборах) составила 73 629 581 человек (67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки). В итоге, 56 430 712 человек (76,69% от числа избирателей) отдали свои голоса за нынешнего главу государства Владимира Путина.

В период президентских выборов 2018 года Андрей Хапочкин, являясь секретарем сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия", осуществлял общее руководство по организации выборной компании кандидата от "Единой Россия" Владимира Путина на территории Сахалинской области.

В итоге, за Владимира Путина отдали свои голоса 153 289 сахалинцев и курильчан (или 66,92% от числа избирателей), что более чем на 10% лучше показателей на президентских выборах 2012 года (56,30% от числа избирателей).