14 социально значимых проектов Приморья победили в первом конкурсе президентских грантов

Президентские гранты. Фото: сайт НИУ МИЭТ

Среди них – форум для молодежи, детская инклюзивная театральная студия, восьмой «Дальфест», Морская лига интеллектуальных игр и другие

4 июня, PrimaMedia. Объявлены итоги первого конкурса президентских грантов 2018 года. Среди победителей – 14 социально значимых проектов из Приморья, сообщает ИА PrimaMediа.

Поддержку Фонда президентских грантов в этом году получат молодежный форум "Андреевский городок", инклюзивная театральная студия при краевом театре молодежи "Особенные люди", школа "Активный пенсионер", добровольная пожарная бригада "Земли леопарда", восьмой арт-фестиваль "Дальфест", Морская лига интеллектуальных игр, конкурс "Семья в истории Приморья", проект социальной адаптации бывших заключенных, Центр творческой активности Пожарского района, проект содействия семейному устройству детей-сирот "Рожденные сердцем", школа социальной адаптации инвалидов, проект развития лекарственного растениеводства, молодежное "Талант-шоу" и проект "Всем Приморьем УДАРим по инсульту", цель которого – как можно шире распространить методику раннего распознавания инсульта.

Теперь авторам проектов предстоит более детально проработать свои идеи, оформить их в пошаговые планы и представить в Фонд президентских грантов для получения оговоренной финансовой поддержки.

Напомним, в 2017 году Приморский край вышел в первую тройку регионов по качеству поданных на президентские гранты заявок. Всего гранты выиграли 38 проектов.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.



