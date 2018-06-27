АЗС "ННК Примнефтепродукт". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Качество бензина станет еще выше

27 июня, PrimaMedia. "ННК Приморнефтепродукт" проводит зачистку и градуировку резервуаров на своих АЗС. В соответствии с ГОСТами зачистка должна проводиться один раз в два года, чтобы избежать появления примесей в бензине и дизельном топливе. Данная процедура положительно влияет на качество нефтепродуктов, сообщает ИА PrimaMedia.

"Резервуар зачищается раз в два года. На данной АЗС № 1, на Партизанском проспекте, 50, в прошлом году компания уже производила зачистку, но из-за градуировки резервуаров эту процедуру повторят", – сообщает начальник технического отдела компании "ННК Примнефтепродукт" Ильченко Алексей Иванович.

ННК производит зачистку и градуировку резервуаров на АЗС Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia ННК производит зачистку и градуировку резервуаров на АЗС Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia ННК производит зачистку и градуировку резервуаров на АЗС Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

Процесс происходит в три этапа: зачистка-градуировка-зачистка. В первую очередь специалисты поднимут остатки нефтепродуктов, чтобы опустошить резервуары. На этом этапе бензин и дизельное топливо дополнительно фильтруются. Это топливо отвезут на другую АЗС. После машины с вакуумными насосами очищают резервуары от различных загрязнений, которые могли попасть вовнутрь при эксплуатации.

После зачистки начинается этап градуировки. Бригада в специальных костюмах и с баллонами воздуха спускаются вовнутрь резервуаров и выполняют работы. Далее осуществляется проветривание и новая зачистка.

ННК производит зачистку и градуировку резервуаров на АЗС Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia ННК производит зачистку и градуировку резервуаров на АЗС Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia ННК производит зачистку и градуировку резервуаров на АЗС Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

После окончания работ "ННК Примнефтепродукт" берет пробы бензина и дизельного топлива, чтобы убедиться, что качество соответствует всем ГОСТам. Делается это для того, чтобы до клиентов доходило топливо наивысшего качества

Зачистки емкостей определенно влияет на качество бензина. На АЗС "ННК" система фильтрация нефтепродуктов происходит начиная со стадии изготовления на заводе. Там топливо проходит через фильтры, при сливе в резервуарный парк и при выдаче. Далее топливо от пыли и возможных загрязнений фильтруется на автоматической станции налива и сливе в резервуары, которые находятся непосредственно на АЗС. Попадает бензин к клиентам так же через фильтры, которые установлены в топливно-заправочных колонках.