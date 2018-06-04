Илья Лагутенко. Фото: А PrimaMedia

Межонов: V-ROX потеряли, потому что Лагутенко запросил в два раза больше

Такую версию отмены популярного музыкального фестиваля вице-губернатор озвучил на заседании комитета ЗС ПК

4 июня, PrimaMedia. Рок-фестиваль V-Rox не состоится в 2018 году, так как организатор мероприятия Илья Лагутенко запросил большую, чем в предыдущие годы, сумму. Об этом рассказал на заседании комитета ЗС ПК по социальной политике вице-губернатор Константин Межонов, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, фестиваль V-Rox 2018 во Владивостоке был отменен по экономическим соображениям, о чем было сообщено в официальном Instagram-аккаунте мероприятия. Позднее Илья Лагутенко, создатель и главный организатор популярного рок-события, дал развернутые объяснения сложившейся ситуации. По словам музыканта, фестиваль в наступившем году не получил должной поддержки ни от частных лиц, ни от бизнес-структур, ни от местных властей.

Тему отмены V-Rox снова подняли на заседании комитета ЗС ПК по социальной политике. Вопрос о том, почему один из масштабнейших музыкальных фестивалей края не состоится в этом году, задал председатель комитета Игорь Чемерис вице-губернатору Константину Межонову.

"V-Rox потеряли, потому что его устроитель Лагутенко раньше просил пять миллионов, а в этом году запросил десять. Город не потянул", — сообщил Константин Межонов.

Отметим, что на должность вице-губернатора, курирующего вопросы культуры, Константина Межонова позвал врио главы края Андрей Тарасенко осенью прошлого года. Межонов к тому времени занимал должность и.о. мэра Владивостока.

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