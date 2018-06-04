«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

Голосование. Праймериз. Фото: ИА MagadanMedia

По предварительному голосованию в дальневосточном регионе готовят жалобы Андрею Турчаку

4 июня, PrimaMedia. Стали известны итоги праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на довыборы в Заксобрание Приморья по округам №4 и №6. С серьезным отрывом в партотборе лидируют депутат Думы Владивостока Александр Щербаков и директор сети "Фреш25" Юлия Марченко. Не обошлось без нарушений, о которых кандидаты уведомляли организаторов предварительного голосования. Оргкомитет рассмотрел более 20 жалоб и пришел к выводу, что основания для отмены результатов праймериз отсутствуют. Некоторые кандидаты намерены обращаться к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку, сообщает ИА PrimaMedia.

Оргкомитет по подготовке праймериз "Единой России" в Приморье подвел на заседании итоги предварительного голосования.

"По итогам партийного праймериз на территории избирательного округа №4 по выборам в Законодательное собрание Приморского края безусловную победу одержал Александр Щербаков. Он опережает Сергея Овчинников почти с двойным перевесом в количестве голосов. По избирательному округу №6 на первом месте Юлия Марченко, на втором Александр Сидоренко", — сказали агентству в оргкомитете.

В обоих случаях разрыв более чем двукратный. Так, гендиректор сети супермаркетов "Фреш25" Юлия Марченко набрала 2,7 тысячи голосов. Председатель Общественной палаты Уссурийска, глава крестьянского хозяйства "Нива" Александр Сидоренко – 1,3 тысячи голосов. Следующий кандидат куратор Уссурийского филиала Школы педагогики ДВФУ Алексей Кошель – около 440 голосов. Явка на праймериз в округе №6 (Уссурийск) составила около 5,55%.

Округ №4, в который входят Хасанский район и Фрунзенский район Владивостока, стал рекордсменом по явке – в праймериз приняло участие 7,95% избирателей. При этом больший вклад внес Хасанский район, явка в котором составила 10,5%. Очевидно, это связано с совмещенными праймериз – осенью здесь пройдут и выборы в Думу Хасанского района. Победителем стал владивостокский депутат Александр Щербаков, набравший около 4 тысяч голосов. Бывший глава Хасанского района Сергей Овчинников получил 1,6 тысячи голосов.

Интересно, что Овчинников проиграл Щербакову в своем же районе, где был главой. Наблюдатели связывают такое распределение голосов в Хасанском районе с позицией врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, который не скрывал своего критического отношения к Овчинникову. Ранее он попросил Сергея Овчинникова покинуть пост главы района. По одной версии, в связи с проблемами с водой в административном центре района – Славянке. Глава Славянки, который, по идее, отвечает за городское поселение, при этом не пострадал. Сам Овчинников заявлял, что уходит с поста, чтобы возглавить президентский штаб в Хасанском районе. Изначально, возможно, условия его ухода и были таковыми. Но потом, как говорится, что-то пошло не так. Несмотря на проигрыш в отборе в приморский парламента, Овчинников победил на праймериз в местную думу.

Не обошлось в ходе предварительного голосования без скандалов и жалоб. В ходе двух дней оргкомитет рассмотрел порядка 23 заявлений от кандидатов и их представителей по поводу различных нарушений.

Так, по Уссурийску поступали жалобы от Александра Сидоренко и Алексея Кошеля. Сидоренко направил в оргкомитет жалобу о том, что его представителям под угрозой удаления с участка запрещают передвигаться по помещению, наблюдателям не давали установить камеры видеофиксации. Также была жалоба на "вброс" пачки бюллетеней (11 штук). По последнему факту выяснилось, что наблюдателям удалось предотвратить "вброс", за что им оргкомитет выразил благодарность. По Уссурийску имели место жалобы на выдачу двух бюллетеней одному человеку, а также о нарушениях при подсчете голосов. Так, кандидат Сидоренко выявил, что данные одной счетной комиссии по числу бюллетеней была выше, чем зафиксировали наблюдатели.

В Хасанском районе кандидат Иван Лабазин жаловался на Сергея Овчинникова. Второй, в свою очередь, заявлял о попытке вброса бюллетеней и организации так называемой карусели. Также Овчинников сообщил о том, что его наблюдателей выгнали с участков во Фрунзенском районе Владивостока перед подсчетом голосов. В то же в время соцсети наводнили видео с записями якобы о подкупах в пользу Овчинникова. В день икс задействованы были не только соцсети, но и базы контактов. Так, читатели ИА PrimaMedia, в свою очередь, сообщили редакции, что им в мессенджеры приходили сообщения сомнительного содержания по поводу Сергея Овчинникова. Кандидат Александр Щербаков также направил в оргкомитет жалобы, но впоследствии их отозвал.

"Оргкомитет рассмотрел оперативно все жалобы и пришел к выводу, что в заявлениях нет достаточных оснований для их удовлетворения. В разных случаях либо изложенные факты не влияли на волеизъявление, либо не было конкретных фактов, доказывающих наличие нарушения", — поделился в беседе с корр. агентства член регионального оргкомитета "Единой России", журналист Константин Пинаев.

ИА PrimaMedia обратилось за комментарием к экс-главе Хасанского района, как наиболее упоминаемому накануне участнику праймериз. По его словам, видеозаписи про якобы подкупы, в котором фигурировала его фамилия, "постановочные и наигранные".

"Сделали спектакль", — коротко охарактеризовал Сергей Овчинников.

Экс-глава поделился, что подготовил жалобы на имя секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака. О дальнейшем развитии ситуации он также высказался лаконично: "Цыплят по осени считают".

По оценке экспертов, нынешние праймериз "Единой России" не отличаются от иных особой скандальностью, а кампанию в соцсетях называют превентивной. Оговоримся, что праймериз никак не зарегламентированы законом, а только уставом партии. Поэтому с точки зрения использования различных технологий свободы действий у штабов в рамках этой процедуры намного больше.

"Технологически сопровождение праймериз было осуществлено весьма грамотно. Общее количество скандалов не перевалило критическую массу. Но все сливы в паблик, на мой взгляд, были хорошо продуманы и сознательно инспирированы. Так, если бы победу одержал несогласованный кандидат, вполне мог быть дан ход тем сообщениям о якобы имеющих место фальсификациях, тиражируемым в социальных сетях. Это своеобразная страховка в случае сбоя выстроенных систем мобилизации кандидатов-фаворитов. Но, как показывают предварительные результаты, скорее всего, этот план не будет задействован. Если забегать слегка вперед, то такая победа может стать пирровой для участников праймериз. В ходе праймериз победители успели испортить отношения с ресурсными представителями местных элит, способными склонить чашу весов в ходе настоящей кампании", — считает соорганизатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба", политолог Сергей Гребенюк.

Все кандидатуры победителей предварительного голосования будут рассмотрены на ближайшем региональном политсовете партии. Выдвижение кандидатов на выборы состоится на региональной партконференции 30 июня.