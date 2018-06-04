От систем навигации до бионики: свои проекты показали Трутневу предприниматели Приморья

Андрей Тарасенко и Юрий Трутнев. Фото: Игорь Новиков

Совещание по развитию высоких технологий прошло в кампусе ДВФУ

4 июня, PrimaMedia. Свои проекты из самых разных сфер жизни представили бизнесмены Юрию Трутневу в понедельник, 4 июня на совещании по развитию высоких технологий в кампусе Дальневосточного федерального университета. Участие в обсуждении принял врио главы края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Высокотехнологичные проекты в различных сферах представили в понедельник, 4 июня, заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Трутневу. В совещании по развитию высоких технологий в кампусе Дальневосточного федерального университета принял участие врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Открывая совещание, Юрий Трутнев обозначил, что Правительство предпринимает достаточно большие усилия для увеличения инвестиций на Дальний Восток. Так, объем инвестиций в регион за последние четыре года вырос в семь раз.

"Сегодня сфере высоких технологий предстоит решить особые задачи. Первые шаги для этого уже сделаны на острове Русский. Важно и привлечение людей в эту сферу – интеллектуального капитала. Хочу услышать ваше мнение, какой поддержки вам не хватает со стороны Правительства, университета, региональной власти", – отметил вице-премьер.

На встрече предприниматели представили Юрию Трутневу ряд проектов. Так, председатель правления ООО "Композитное кораблестроение" Дмитрий Волошенко рассказал о том, что компания занимается строительством корпусных судов, являясь резидентом Свободного порта Владивосток. Уже заключен контракт на серийное производство прогулочных катамаранов и судов и дальнейшей их поставки на экспорт. При этом компании не хватает площадей в прибрежной зоне, чтобы обустроить шоу-рум, конструкторское бюро и проводить испытания.

Глава Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что компании уже предложено взять землю в районе поселка Славянка, и бизнесмены сейчас рассматривают это предложение.

"У нас в крае также есть запасы базальта, и оборонная промышленность готова предоставить базальт для производства волокна для композитных материалов", – отметил глава региона.

Основатель компании GreenSunTechnologies Алексей Комиссаров рассказал, что компания разработала комплексные решения по созданию собственного теплоносителя и намерена создать в Приморье производство полного цикла тепловых насосов. На Дальнем Востоке сегодня аналогичных производств нет, существует только крупноузловая сборка.

"Технопарк мог бы помочь многим бизнесменам, которые привыкли развиваться самостоятельно – это площади и налоговые льготы. В кампусе есть студенты, которых мы многому учим. Это важно, чтобы талантливые люди не уезжали с Дальнего Востока, а развивались здесь", – считает Алексей Комиссаров.

При этом бизнесмен отметил, что Дальневосточный университет пока не может предоставить компании площади в кампусе.

Юрий Трутнев подчеркнул, что даст поручение Росимуществу разобраться с проблемой предоставления площадей резидентам технопарка.

"При этом важно, чтобы технопарк не забирал помещения у студентов, и создание технопарка не мешало учебному процессу, так как кампус построен, в первую очередь, именно для студентов", – обозначил вице-премьер.

Среди других представленных проектов – системы навигации для оптимизации расчета движения судов и экономии топлива ООО "Меринео", изобретение прибора для систем мониторинга акваторий проекта "Гидроакустические системы".

Руководитель проекта Energy in Solids по созданию новой технологии горения Константин Цой сообщил, что для огневых испытаний нужна лаборатория. Лабораторный корпус ДВФУ сегодня проводить такие испытания не позволяет – нужна другая специализированная площадка.



Совещание по развитию высоких технологий в ДВФУ. Фото: Игорь Новиков

Важный проект представили студенты Школы естественных наук ДВФУ Даниил Сербинович и Аркадий Березкин, разработавшие бионический протез нижних конечностей.

"Человеку больше не нужно будет подстраиваться под управление протезом, наша технология предполагает применение нейросетей. С таким проектом несложно будет выйти на общероссийский рынок. Наши ближайшие конкуренты находятся в Китае и США", – сообщили студенты. Они пожаловались, что не хватает средств на создание опытных образцов и попросили Юрия Трутнева помочь им представить свой проект на Восточном экономическом форуме, чтобы найти инвесторов.

Вадим Таможний рассказал о проекте по созданию активного экзоскелета медицинского назначения. Такой экзоскелет будет стоить в пределах 500 тысяч рублей, в то время как аналоги стоят не менее 1,5 миллиона рублей.



Совещание по развитию высоких технологий в ДВФУ. Фото: Игорь Новиков

"Мы ищем инвесторов, но их останавливает тот факт, что процесс получения лицензии может занять до двух лет. Просим вас содействовать в этом вопросе, если возможно ускорить процедуры", – отметил бизнесмен.

Подводя итог встречи, Юрий Трутнев подчеркнул: важно, что все бизнесмены и исследователи, разрабатывающие такие проекты, находятся на правильном пути.

"Правительство должно помогать тем, кто движется вперед. Наша страна должна быть сильнее других по максимальному количеству направлений. Мы должны быть сильными, если хотим обеспечить будущее страны и наших детей", – обозначил вице-премьер.

Юрий Трутнев поручил Министерству по развитию Дальнего Востока и Фонду развития Дальнего Востока проработать план реализации озвученных проектов, а также проработать финансирование проектов на промежуточных стадиях с использованием имеющихся финансовых инструментов или созданием специальной биржи.Полномочный представитель Президента добавил, что при реализации проектов важно также, чтобы они были поддержаны соответствующими кадрами. Определить, какие специалисты готовятся сегодня на Дальнем Востоке и каких профессионалов не хватает – такая задача поставлена Агентству по развитию человеческого капитала.