Ким Чен Ын и Сергей Лавров. Фото: Твиттер МИД РФ

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

Форум рассматривается как один из поводов для визита лидера КНДР в Россию

4 июня, PrimaMedia. МИД России пригласил главу КНДР Ким Чен Ына принять участие в ВЭФ во Владивостоке. Это — один из возможных поводов для визита лидера Северной Кореи в Россию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию, площадка Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре предложена как один из вариантов, но точных параметров возможного визита пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, во время встречи с лидером КНДР в Пхеньяне 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров "передал Ким Чен Ыну приглашение посетить РФ и, в том числе, в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал, действительно, Восточный экономический форум". "Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров (возможного визита) нет", — подчеркнул представитель Кремля.

Он отрицательно ответил на вопрос, передавал ли Ким Чен Ын ответное послание Владимиру Путину.

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