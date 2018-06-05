Галина Арапова. Фото: ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

Тонкости освещения вопросов частной жизни в СМИ обсудят на МедиаСаммите

Ведущий медиаюрист страны Галина Арапова выступит на секции «Правовое обеспечение деятельности журналиста»

5 июня, PrimaMedia. Последние изменения в медийном законодательстве в области Интернета и специфику освещения частной жизни в СМИ обсудят на V Дальневосточном МедиаСаммите 7 июня во Владивостоке. Ведущий медиаюрист страны Галина Арапова выступит на секции "Правовое обеспечение деятельности журналиста", сообщает РИА PrimaMedia.

Секция "Правовое обеспечение деятельности журналиста" начнется 7 июня в 10.00 в корпусе "В" в "Колонном" зале. На встрече будут обсуждаться изменения в медийном законодательстве в области Интернета, в частности затрагивающие работу журналистов и редакций СМИ. В практической части участники секции попробуют разобраться, как освещать вопросы частной жизни в средствах массовой информации, и как стыкуются требования Закона "О персональных данных" и ст. 152.1 и 152.2. Гражданского кодекса РФ.

Справка: Галина Арапова – эксперт в области информационного права, автор более двух десятков книг, многочисленных статей по проблемам российского права СМИ, законодательству о диффамации, неприкосновенности частной жизни, практики применения Европейской Конвенции в области свободы выражения мнения, диффамации, соавтор комментария к Закону РФ "О средствах массовой информации". Она активно сотрудничает с журналистами и редакциями по всей России, помогая им отстаивать свои права в суде и защищать свободу слова. За плечами Галины Араповой и Центра защиты прав СМИ, который она и ее единомышленники создали в 1996 году, сотни судебных разбирательств о нарушении прав людей получать информацию и выражать свое мнение. Участниками этих процессов становились чиновники из высоких кабинетов, крупные бизнесмены, журналисты известных изданий и небольших газет.

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Форум расширит международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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