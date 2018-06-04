Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор Р.Гольдштейн: Запрет на ростовщические проценты направлен на защиту граждан

С 1 июня вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ростовщические проценты»

4 июня, PrimaMedia. С 1 июня вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие "ростовщические проценты". К таковым будет относиться процент, "в два и более раз превышающий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника", — сообщает ИА PrimaMedia.

Речь идет о непрофессиональных долговых отношениях, когда гражданам занимают деньги другие граждане либо организации, не являющиеся банком, ломбардом или кредитным кооперативом. Таким образом, граждане получили право требовать снижения процентов: в случае возникновения спора по кредиту, проценты по которому были признаны ростовщическими, суд может снизить их до размера процентов, "обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах".

"Оздоровление финансового рынка и повышение защищенности граждан, пользующихся финансовыми услугами, является важным направлением работы законодателей. В России весьма строго регулируется банковский сектор, последние годы внесено множество изменений, позволяющих регулировать рынок микрофинансовых организаций, в частности, был ограничен предельный размер процентов по таким займам. Новые поправки, касающиеся непрофессиональных займов, также направлены на то, чтобы навести порядок и в этом направлении. Ростовщичество – явление весьма негативное. Зачастую пользуясь неграмотностью людей или их тяжелой жизненной ситуацией, такие кредиторы загоняют граждан в финансовую кабалу. Безусловно, возможность одолжить у работодателя или знакомого быть должна. Но и условия такого займа должны быть разумными и прозрачными. И новые поправки о "ростовщических процентах" будут этому способствовать", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

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