Владимир Новиков: Проблема с очередями в детских садах Приморья планомерно решается

Владимир Новиков принял участие в рабочем совещании по реализации партпроекта «Единой России» «Новая школа» в Приморье

5 июня, PrimaMedia. Очередность в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет стала темой рабочего совещания в администрации Артемовского городского округа Приморского края, передает корр ИА PrimaMedia. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ от Приморского края Владимир Новиков, координатор проекта "Новая школа" в Приморье Елена Новицкая и глава АГО Александр Авдеев.

Участники мероприятия обсудили возможности исключения очередности в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Как отметила, Елена Новицкая: "Сейчас все дети в Приморье в возрасте от 3 до 7 обеспечены с местами в детских садах. Однако проблема остается острой для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет."

На мероприятии участники пришли к выводу, что тормозит решение проблемы в Приморье нехватка детских садов. Как пояснил глава АГО Александр Авдеев: "На территории Артемовского городского округа находится 27 детских садов, которые посещает 6242 воспитанника. Из них 625 — дети от 1,5 до 3 лет. Из 6242 воспитанников 241— дети с ограничениями по здоровью. 2448 детей состоит на учёте в управлении образования в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Но на текущий момент поступило всего 10 заявлений о предоставлении мест в ясли детей до 1,5 лет."

Как отметил на заседании Владимир Новиков, сейчас в Артемовском городском округе проблем с обеспечением детей местами в детских садах пока нет, но необходимо учитывать, что на строительство одного детского сада требуется не менее полутора лет.

-Основная проблема заключается в согласовании проектной документации и соблюдении всей технологии строительного процесса. Это сложно, на это надо время. За год построить детский сад нереально. В Приморье в основном эта проблема пока решается через перепрофилирование помещений в школах, которые не используются. Их переделывают под дошкольные группы, но это лишь временная мера, необходимо строить новые — отметил депутат.

По его словам, проблема с нехваткой мест в детских садах стоит в регионе остро, так как сильно повысилась рождаемость, только в АГО ежегодно рождается более 1000 детей.

— К тому времени, когда будут простроены помещения, надо быть готовыми к решению следующей проблемы– где брать кадры. Работа с двухмесячными малютками, это не то же самое, что с полуторогодовалыми, — добавил депутат.

Как пояснила начальник отдела образования Людмила Колпакова, специальных программ в крае нет, ими разработана пилотная программа переподготовки медицинских работников работе в детских дошкольных учреждениях.

— Уже сейчас необходимо решать в крае вопрос о формировании общекраевой программы профессиональной переподготовки кадров, — заключил Владимир Новиков.