Мостовой переход решит проблему транспортной доступности островного региона - Хапочкин

Заседание. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы

Депутаты приняли обращение к президенту РФ с просьбой о строительстве мостового перехода за счет отданных Москве нефтяных доходов области

5 июня, PrimaMedia. Главным и единственным вопросом внеочередного заседания Сахалинской областной думы стала тема мостового перехода "Остров Сахалин — материковая часть Российской Федерации". Спикер островного парламента Андрей Хапочкин отметил, что его строительство позволит решить формировавшуюся десятилетиями проблему транспортной доступности островного региона, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу облдумы.

Островные парламентарии единогласно приняли обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность строительства мостового перехода между островом Сахалином и материковой частью Российской Федерации с использованием части средств, ранее перераспределенных в связи с изменениями федерального законодательства из доходов Сахалинской области от реализации проекта "Сахалин-2".

В частности, в обращении говорится: "Островное положение области предопределяет ведущую роль морского транспорта в транспортном сообщении, так как практически все грузы с материковой части Российской Федерации на остров Сахалин и острова Курильской гряды и в обратном направлении, а также в порты зарубежных стран доставляются морем, в основном через паромную железнодорожную переправу Ванино – Холмск". Паромная переправа в железнодорожной сети региона является звеном, наиболее зависимым от неустойчивых погодных условий, свойственных Дальнему Востоку. Отсутствие надежного транспортного сообщения между островом Сахалином и материковой частью Российской Федерации также ограничивает возможность вывоза произведенной на островной территории продукции.

Заседание. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы Заседание. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы Заседание. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы 1 / 3

Напомним, во время недавнего открытия автодорожной части Крымского моста президент России Владимир Путин заявил: "Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране". И еще раз подчеркнул: "Именно по всей стране!"

По мнению депутатского корпуса, строительство мостового перехода позволит решить десятилетиями существовавшую проблему транспортной доступности островных территорий, значительно снизить затраты на доставку материалов и грузов (в отдельных случаях до 50%), свободно выезжать жителям региона на материковую часть Российской Федерации железнодорожным и автомобильным транспортом.

"Мостовой переход – это важнейшая социально-экономическая задача, которая, в том числе, была высказана и в послании президента РФ. — отметил в своем выступлении перед депутатами глава островного региона Олег Кожемяко, — Связь автомобильной и железнодорожной магистралью позволит значительно снизить цены на товары народного потребления, которые доставляются на остров с материка".

Как говорится в обращении, реализация такого проекта будет иметь мультипликативный эффект для всех смежных отраслей экономики, приведет к значительному приросту ВВП Российской Федерации и увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему страны, положительно скажется на социально-экономическом развитии области, инвестиционной активности в регионе, качестве жизни островитян, что, в свою очередь, повысит миграционную привлекательность региона, позволит кардинально улучшить ситуацию с народонаселением.

Заседание. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы Заседание. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы Заседание. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы 1 / 3

"Идея строительства мостового перехода совсем не новая, — пояснил спикер островного парламента Андрей Хапочкин, — попытки соединить Сахалин с материком предпринимались еще в первой половине прошлого века. В 2013 году вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Сегодня, учитывая колоссальный опыт в возведении подобных объектов на примере Крымского моста, у нас имеется хороший шанс для решения этого вопроса".

Воплощение проекта станет стимулом для дальнейшего развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, — уверены депутаты, — в связи с тем, что использование в транспортной схеме незамерзающих портов южной части острова Сахалин позволит организовать беспрерывные экспортные поставки грузов, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и далее осуществлять их доставку на территории Дальнего Востока, центральной и западной частей России.

“Строительство моста на Сахалин с материковой части России, которое сейчас активно обсуждается, создаст новую географию мира, изменит мировую логистику, и сейчас это по плечу России”, — сообщил на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Обращение к президенту и председателю правительства готовили депутаты всех фракций совместно с профильными министерствами, проявив полное единодушие в этом важном для нашего региона вопросе, — подчеркнул Андрей Хапочкин. — Важность мостового перехода сложно переоценить. Строительство мостового перехода позволит решить формировавшуюся десятилетиями проблему транспортной доступности островного региона, в отдельных случаях снизить цены до 50%. Преимущества коснутся всех сфер экономики региона".

В итоге документ был принят депутатами единогласно.