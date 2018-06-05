Сотрудник уголовного розыска в Приморье осужден за покровительство притона "жриц любви". Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудник уголовного розыска в Приморье осужден за покровительство притона "жриц любви"

Он брал взятки и лично участвовал при решении проблем, возникавших у девушек с клиентами

5 июня, PrimaMedia. В Приморье вынесен приговор по делу о взяточничестве за оказание покровительства организатору занятия проституцией. В суде установлено, что преступление совершено сотрудником уголовного розыска межрайонного отдела МВД России "Спасский". Так, в течение около года, начиная с сентября 2016 года, мужчина ежемесячно получал взятки от организатора фирмы по занятию проституцией, расположенной в городе Спасск-Дальний, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Денежное вознаграждение, размер которого варьировал от 5 до 15 тысяч рублей, передавалось должностному лицу за общее покровительство незаконной деятельности взяткодателя. К примеру, он предупреждал о проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с проституцией.

Кроме этого, злоупотребляя должностными полномочиями, злоумышленник лично участвовал при решении проблем, возникавших у девушек с клиентами при осуществлении ими занятия проституцией.

Признав Шувалова виновным в совершении указанных должностных преступлений, суд назначил ему за содеянное 3 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в системе правоохранительных органов на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Члены ОПГ во Владивостоке пойдут по суд за создание притона и покровительство проституции

Владелица крупной сети интим-салонов Владивостока предстанет перед судом

Женщина-сутенер предстанет перед судом в Приморье

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

04 июня, 12:40

Жители Владивостока создали разборную доску для сап-серфинга

04 июня, 18:05

"Это вам за пацанов": Имя Героя России, погибшего в Сирии, нанесли на карту Владивостока

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"
Алексей Козицкий: «Спецзаводу №1» пора перестать «жечь» бюджетные деньги и здоровье людей
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia