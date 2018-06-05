Сотрудник уголовного розыска в Приморье осужден за покровительство притона "жриц любви". Фото: ИА PrimaMedia

Он брал взятки и лично участвовал при решении проблем, возникавших у девушек с клиентами

5 июня, PrimaMedia. В Приморье вынесен приговор по делу о взяточничестве за оказание покровительства организатору занятия проституцией. В суде установлено, что преступление совершено сотрудником уголовного розыска межрайонного отдела МВД России "Спасский". Так, в течение около года, начиная с сентября 2016 года, мужчина ежемесячно получал взятки от организатора фирмы по занятию проституцией, расположенной в городе Спасск-Дальний, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Денежное вознаграждение, размер которого варьировал от 5 до 15 тысяч рублей, передавалось должностному лицу за общее покровительство незаконной деятельности взяткодателя. К примеру, он предупреждал о проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с проституцией.

Кроме этого, злоупотребляя должностными полномочиями, злоумышленник лично участвовал при решении проблем, возникавших у девушек с клиентами при осуществлении ими занятия проституцией.

Признав Шувалова виновным в совершении указанных должностных преступлений, суд назначил ему за содеянное 3 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в системе правоохранительных органов на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.