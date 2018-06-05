Спорт. 09:45
Стало известно имя нового главного тренер "Луча". Фото: ИА PrimaMedia

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

Рустем Хузин вылетел во Владивосток, чтобы принять команду

5 июня, PrimaMedia. Российский специалист Рустем Хузин возглавит "Луч-Энергию" из Владивостока, который продолжит выступление в ФНЛ благодаря отказу ряда клубов. Об этом наставник заявил телеканалу "Матч ТВ", сообщает ИА PrimaMedia.

– Вылетаю во Владивосток, принимаю "Луч": практически все решено, – сказал 45-летний специалист, известный в РФПЛ по работе с "Амкаром", а в ФНЛ – с "Нефтехимиком". – Задачи? Предметный разговор только впереди. Знаю, команду надо собирать заново. Остались всего четыре футболиста, игравшие в прошлом сезоне, и четыре молодых, числившихся в заявке, – остальные ушли.

Напомним, что в прошлом сезоне с "Лучом" работали пять главных тренеров, а доигрывала команда под руководством Александра Алферова, сменившего за пять туров до финиша Александра Григоряна. Приморцы финишировали на 18-м месте.

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