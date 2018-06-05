МедиаСаммит-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный МедиаСаммит-2018 стартует во Владивостоке завтра, 6 июня

Любой желающий может бесплатно принять участие в форуме, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия медиасаммит.рус

5 июня, PrimaMedia. Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 стартует во Владивостоке уже завтра, 6 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Любой желающий может бесплатно принять участие в форуме, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия медиасаммит.рус. Забрать аккредитацию можно сегодня 5 июня, в здании администрации Приморского края (холл первого этажа), либо в корпусе B кампуса ДВФУ. Регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней форума, 6 и 7 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

В день открытия, 6-го июня, на площадке форума пройдёт пленарная дискуссия, секции с участием представителей органов власти, откроется форум молодых журналистов и блогеров. Организаторы подготовили для участников более 100 секций, включающих дискуссии, мастер-классы, интерактивные игры и круглые столы. Программа МедиаСаммита-2018 традиционно разделена на несколько направлений, каждое из которых подходит определенной целевой группе. Это секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб.

Обучающие мастер-классы в этом году запланированы, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. Основная часть программы мероприятия доступна всем зарегистрированным пользователям.

В числе ключевых спикеров МедиаСаммита в этом году – эксперты федерального уровня: заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев, советский и российский журналист, телеканал Russia Today Александр Гурнов, директор по продуктовым и медиакоммуникациям Mail.Ru Group Анастасия Жбанова, пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев, генеральный продюсер Телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, заместитель редактора интернет-издания Meduza Александр Поливанов, исполнительный продюсер канала "Дождь" Светлана Гуляева, директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин и др.

Программа МедиаСаммита ориентирована не только на журналистов, но и на представителей бизнеса. Участников ждет воркшоп по digital-маркетингу от Школы креативного мышления ИКРА, мастер-классы от Texterra, Yota, кейсы по открытию ресторанного бизнеса. Кроме этого, программу МедиаСаммита-2018 дополнят секции по автоматизации бизнес-процессов компании, поиску инвестиций и внедрению ИТ-технологий.

В этом году форум предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Кроме этого, зарегистрироваться и выбрать подходящий пакет участника можно и на самом форуме. Это можно будет сделать на стойке регистрации, расположенной на шестом уровне корпуса В в кампусе ДВФУ на острове Русском.

Регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней форума, 6 и 7 июня.

Во второй день мероприятия состоится торжественное открытие литературного фестиваля. Вместе с известными писателями, критиками, издателями, культурологами гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу творчества, узнать много нового о современной словесности и литературном процессе в России.

Для гостей из других регионов и стран АТР запланированы пресс-туры, которые будут включать в себя объекты промышленной инфраструктуры, посещение культурных учреждений и достопримечательностей Дальнего Востока. Торжественная церемония закрытия МедиаСаммита состоится вечером 7 июня. Обновлённый вариант программы будет доступен на официальном сайте мероприятия медиасаммит.рус.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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