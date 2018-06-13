Бизнес. 09:05
Как настроить "правильный" управленческий учёт и понять, где ваша прибыль?. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"

Как настроить «правильный» управленческий учёт и понять, где ваша прибыль?

«Центр Успешного Бухгалтера» проведет 20 июня деловой обед

13 июня, PrimaMedia. "Центр Успешного Бухгалтера" приглашает приморцев на закрытую встречу, которая состоится в среду, 20 июня, в панорамном ресторане "Высота". Перед участниками выступит руководитель ГК "Академия Торговли", член МБК "Диалоги" Сергей Нагаслаев, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В рамках встречи участникам расскажут:

  • Как оценить финансовое состояние компании в любой момент времени?
  • Почему "чёрная" бухгалтерия не даёт полной картины того, что происходит в бизнесе?
  • Какие заблуждения мешают правильной организации управленческого учёта?
  • Почему растёт прибыль после внедрения управленческого учёта?

Деловой обед – отличный повод для общения с коллегами в неформальной, дружественной атмосфере, возможность обсудить новости, поделиться опытом и завязать новые интересные знакомства, получить удовольствие от авторской кухни в одном из лучших ресторанов Владивостока.

"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед

"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"

Спикер: Сергей Нагаслаев, руководитель ГК "Академия Торговли", член МБК "Диалоги".

Регламент мероприятия:

11.45 — 12.00 регистрация участников
12.00 — 13.00 дискуссионный час
13.00 — 14.00 деловой обед, нетворкинг, свободное общение

Для кого мероприятие — для руководителей, собственников бизнеса, финансовых директоров, главных бухгалтеров. Количество приглашенных лиц ограничено.

"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед

"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"

Место встречи: панорамный ресторан "Высота", ул. Аксаковская, 1 (тел. 202-54-58).

Дата встречи: 20 июня 2018 года.

Подтвердите свое участие по телефону: +7 (423) 222-01-30 (Татьяна).

Организатор: ООО Фирма "Аудит-Эксперт"

690048 г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку 40а, 2 этаж, тел.: 8 (423) 222-01-25, 222-01-45; тел/факс: 8 (423) 222-01-30
info@audit-vl.ru; www.audit-vl.ru

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