Как настроить "правильный" управленческий учёт и понять, где ваша прибыль?. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"

«Центр Успешного Бухгалтера» проведет 20 июня деловой обед

13 июня, PrimaMedia. "Центр Успешного Бухгалтера" приглашает приморцев на закрытую встречу, которая состоится в среду, 20 июня, в панорамном ресторане "Высота". Перед участниками выступит руководитель ГК "Академия Торговли", член МБК "Диалоги" Сергей Нагаслаев, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В рамках встречи участникам расскажут:

Как оценить финансовое состояние компании в любой момент времени?

Почему "чёрная" бухгалтерия не даёт полной картины того, что происходит в бизнесе?

Какие заблуждения мешают правильной организации управленческого учёта?

Почему растёт прибыль после внедрения управленческого учёта?

Деловой обед – отличный повод для общения с коллегами в неформальной, дружественной атмосфере, возможность обсудить новости, поделиться опытом и завязать новые интересные знакомства, получить удовольствие от авторской кухни в одном из лучших ресторанов Владивостока.



"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"

Спикер: Сергей Нагаслаев, руководитель ГК "Академия Торговли", член МБК "Диалоги".

Регламент мероприятия:

11.45 — 12.00 регистрация участников

12.00 — 13.00 дискуссионный час

13.00 — 14.00 деловой обед, нетворкинг, свободное общение

Для кого мероприятие — для руководителей, собственников бизнеса, финансовых директоров, главных бухгалтеров. Количество приглашенных лиц ограничено.



"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"

Место встречи: панорамный ресторан "Высота", ул. Аксаковская, 1 (тел. 202-54-58).

Дата встречи: 20 июня 2018 года.

Подтвердите свое участие по телефону: +7 (423) 222-01-30 (Татьяна).

Организатор: ООО Фирма "Аудит-Эксперт"

690048 г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку 40а, 2 этаж, тел.: 8 (423) 222-01-25, 222-01-45; тел/факс: 8 (423) 222-01-30

info@audit-vl.ru; www.audit-vl.ru