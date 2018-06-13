Как настроить «правильный» управленческий учёт и понять, где ваша прибыль?

13 июня, PrimaMedia. "Центр Успешного Бухгалтера" приглашает приморцев на закрытую встречу, которая состоится в среду, 20 июня, в панорамном ресторане "Высота". Перед участниками выступит руководитель ГК "Академия Торговли", член МБК "Диалоги" Сергей Нагаслаев, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
В рамках встречи участникам расскажут:
- Как оценить финансовое состояние компании в любой момент времени?
- Почему "чёрная" бухгалтерия не даёт полной картины того, что происходит в бизнесе?
- Какие заблуждения мешают правильной организации управленческого учёта?
- Почему растёт прибыль после внедрения управленческого учёта?
Деловой обед – отличный повод для общения с коллегами в неформальной, дружественной атмосфере, возможность обсудить новости, поделиться опытом и завязать новые интересные знакомства, получить удовольствие от авторской кухни в одном из лучших ресторанов Владивостока.
"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"
Спикер: Сергей Нагаслаев, руководитель ГК "Академия Торговли", член МБК "Диалоги".
Регламент мероприятия:
11.45 — 12.00 регистрация участников
12.00 — 13.00 дискуссионный час
13.00 — 14.00 деловой обед, нетворкинг, свободное общение
Для кого мероприятие — для руководителей, собственников бизнеса, финансовых директоров, главных бухгалтеров. Количество приглашенных лиц ограничено.
"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"
"Центр Успешного Бухгалтера" проведет 20 июня деловой обед. Фото: предоставлено "Аудит-Эксперт"
Место встречи: панорамный ресторан "Высота", ул. Аксаковская, 1 (тел. 202-54-58).
Дата встречи: 20 июня 2018 года.
Подтвердите свое участие по телефону: +7 (423) 222-01-30 (Татьяна).
Организатор: ООО Фирма "Аудит-Эксперт"
690048 г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку 40а, 2 этаж, тел.: 8 (423) 222-01-25, 222-01-45; тел/факс: 8 (423) 222-01-30
info@audit-vl.ru; www.audit-vl.ru