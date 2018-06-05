Сквер дружбы народов Армении и России начали строить в Находке

5 июня, PrimaMedia. Строительство сквера дружбы народов Армении и России началось в Находке. По согласованию с администраций города местом строительства выбрана видовая площадка на Находкинском проспекте, рядом с Кафедральным Казанским собором, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.
Инициатором создания сквера "Армения" выступила общественная организация "Находкинская городская армянская община". Проект реализуется на частные средства.
Пешеходная зона на видовой площадке давно требовала ремонта и не имела тематических композиций, поэтому было принято решение о ее реконструкции.
"На территории сквера будут заменены лестничные марши, отремонтированы дорожки, смонтировано уличное освещение, установлены парковые скамейки и памятный знак в форме рукопожатия", — сказал глава Находкинской городской армянской общины Артур Тадевосян.