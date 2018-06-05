ДТП. Фото: Предоставлено Госавтоинспекцией Уссурийска

Пьяный таксист устроил заварушку с четырьмя автомобилями в Приморье

Виновник поворачивал, игнорируя других участников дорожного движения

5 июня, PrimaMedia. Водитель такси одной из компаний Уссурийска нарушил правила поворота на дороге и устроил ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА UssurMeduia в Госавтоинспекции Уссурийска.

4 июня в 17.50 в районе дома №12 по улице Тургенева, водитель Toyota Prius нарушил п.п 8.8 ПДД: "При повороте на лево или развороте вне перекрестка водитель обязан уступить дорогу встречному транспортному средству", совершил столкновение с Nissan X-Trail, который от инерции от удара столкнулся с Toyota Prius и с Nissan X-Trail.

Пострадавших нет.

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