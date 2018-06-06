Генеральный партнер МедиаСаммита- РусГидро. Фото: Логотип
МедиаСаммит

РусГидро приветствует участников Пятого Дальневосточного МедиаСаммита

Один из крупнейших российских энергетических холдингов выступил генеральным партнером и организатором форума

6 июня, PrimaMedia. Сегодня, 6 июня, на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета стартовало ключевое для медиасообщества региона мероприятие — пятый Дальневосточный МедиаСаммит. Ведущие журналисты, блогеры, федеральные эксперты в течение трех дней обсудят наиболее актуальные вопросы развития медиа-отрасли. РусГидро выступило генеральным партнером и организатором МедиаСаммита. Компании небезразлично, как будет выглядеть "повестка дня" в средствах массовой информации.

В РусГидро заинтересованы в том, чтобы информационная отрасль и энергетическая отрасль хорошо понимали друг друга и работали вместе в интересах всех жителей региона.

Для РусГидро Дальний Восток России является приоритетной территорией. Здесь строятся новые и модернизируются действующие энергетические объекты, реализуются долгосрочные проекты, развивается возобновляемая энергетика. У региона огромный потенциал и хорошие перспективы его использования. Именно поэтому так важны медиа-площадки, при помощи которых, Дальний Восток может показать себя на федеральном уровне.

Заявленная программа МедиаСаммита – это большой набор инструментов для профессионального роста его участников. Представители компании уверенны, что на саммите участники не только получат новые знания и встретят новых людей, но и приобретут системное видение дальневосточной проблематики. Именно оно необходимо для объективного освещения ключевых процессов развития региона, и в первую очередь – развития возобновляемых источников энергии и тепловой энергетики.

Справка: Группа "РусГидро" – один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно–проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

РусГидро практически полностью обеспечивает энергоснабжение потребителей во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Активы компании в регионе включают электростанции общей мощностью более 13 ГВт, вырабатывающих более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе — более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

Cледить за новостями МедиаСаммита можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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РусГидро приветствует участников Пятого Дальневосточного МедиаСаммита
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