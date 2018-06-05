Александр Маркитанов расскажет на МедиаСаммите-2018, как справиться со стрессом и страхом

Александр Маркитанов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Известный коуч по личностному росту проведет тренинг уже в эту среду в кампусе ДВФУ

5 июня, PrimaMedia. Автор восьми книг, психолог и человек мира выступит со своим тренингом в рамках МедиаСаммита-2018. Мастер-класс "Познай себя" пройдет 6 июня с 14:30 до 16:00 в кампусе ДВФУ, корпусе D, аудитория 602. Тренинг будет полезен для всех, кто хочет иметь гармонию с самим собой, научиться преодолевать проблемы разных масштабов и справляться со стрессом без помощи врачей и медикаментов. В современном мире люди бегут через дни и проблемы, не осознавая, что накопленный стресс может стать причиной физических и морально-психологических проблем. Александр Маркитанов даст участникам не только информацию, но и покажет конкретные упражнения для развития своей осознанности и способы излечения себя от внутренних болезней ума и тела, сообщает ИА PrimaMedia.

Александр Маркитанов проницательный человек и психолог, который видит проблемы, приходящих на его классы учеников. Коуч ставит перед собой глобальную цель: создать общество, где каждый умеет любить себя и окружающих, развивается в разных сферах и не глушит стресс алкоголем или табаком.

В XXI веке люди загнаны в узкие рамки собственных страхов. Причин для переживаний может быть сотня: нелюбимая работа, семья, не приносящая радости, кредиты и ипотека. Ежедневная внутренняя усталость накапливается и поражает человека болезнями физическими и психологическими. Александр Маркитанов поможет научиться самостоятельно справляться со стрессом, страхами и излечить себя от болезней.

Когда-то врачи поставили психологу приговор: финальная стадия разрушения суставов, и единственным спасением была операция, которая отсрочит полное разрушение на год-полтора. Прошло больше 30 лет, а хирургического вмешательства так и не было. Александр смог сам себя вылечить и запустить процесс разрушения суставов в обратную сторону — восстановить свое здоровье.

Мастер-класс "Познай себя" пройдет 6 июня с 14:30 до 16:00 в кампусе ДВФУ, корпусе D, аудитория 602.

– На моих мастер-классах происходит процесс трансформации, если сказать коротко. Тренинг – это процесс. Я не буду посыпать людей общедоступной информацией, потому что без практики – это ничто. Теоретических знаний общество накопило очень много, но нет действий, либо есть дефицит умений. Это как вождение автомобиля: можно выучить правила и устройство машины, знать, как все работает, но если нет водительских навыков, то на дорогу выезжать очень опасно. Угрозу жизни это несет и для себя, и для окружающих. При постоянном напряжение психики возникает состояние, в котором нельзя находиться. На своих тренингах я учу тому, чтобы человек управлял своей реальностью и смог решать проблемы внутреннего спектра без врачей, лекарств и алкоголя, – рассказывает автор мастер-класса Александр Маркитанов.

Александр Маркитанов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Александр Маркитанов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Психолог с многолетним стажем считает, что тело – это инструмент, он должен быть всегда "заточенным".

– Если у человека есть цели, задачи, если он хочет служить обществу, то для этого ему нужна внутренняя сила, раскрытие потенциала и способностей. Будучи слабым, он не сможет служить добру качественно. Немощный человек – это угроза и для семьи, и для общества, – говорит Александр Маркитанов.

Книги Александра Маркитанова. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Книги Александра Маркитанова. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Книги Александра Маркитанова. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Каждая из восьми книг психолога рассказывает о какой-то конкретной проблеме, с которой сталкивается человек на своем жизненном пути. Прочитав книги, можно убедиться, что все проблемы решаемы и каждый человек может жить в гармонии с собой и окружающим миром в целом. Произведения Александра Маркитанова можно приобрести на его сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.