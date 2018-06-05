Оперативный штаб НАК в Приморье проводит антитеррористические учения. Фото: ИА PrimaMedia

Оперативный штаб НАК в Приморье проводит антитеррористические учения

Будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы

5 июня, PrimaMedia. Оперативным штабом НАК в Приморском крае 5-7 июня 2018 года на территории Артёмовского городского округа и Надеждиного муниципального района проводится учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморского края, в частности на объектах массового пребывания людей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на НАК.

На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры, культуры и спорта.

Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края. Применение законных полномочий в минимально необходимом объеме, в том числе введение временных правовых ограничений в указанных административных образованиях.

В связи с чем, Оперативный штаб в Приморском крае обращается с просьбой к жителям указанных территорий с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.

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