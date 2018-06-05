Уполномоченный по правам человека в Приморье выступил на радио в защиту экологии

Ландыш. Фото: ИА PrimaMedia

Одновременно Валерий Розов направил обширный доклад об экологических проблемах края во все краевые властные инстанции

5 июня, PrimaMedia. Уполномоченный по правам человека в Приморье Валерий Розов сегодня, 5 июня, выступил в утреннем эфире "Радио России" с выдержками из своего доклада, приуроченного к Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога России. Экологические проблемы, затронутые в докладе, вызвали большой интерес общественности и множество звонков в эфир, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала корреспонденту агентства помощник уполномоченного Валентина Петрова, приморцы из разных районов края обращаются с вопросами и предложениями о решении экологических проблем письменно и лично в приемную Валерия Розова. Более всего людей волнуют проблемы загрязнения атмосферы в местах перевалки угля и в окрестностях владивостокского мусоросжигательного завода № 1, нарушение природоохранного законодательства предпринимателями при эксплуатации и строительстве свиноводческого комплекса в Спасском районе, вырубка лесных массивов в районе станции Весенняя, неконтролируемый сбор краснокнижных ландышей и других дикоросов. Уполномоченный по каждому обращению делает соответствующие запросы в органы власти. Экологические проблемы, о которых сообщают приморцы, стали предметом рассмотрения на недавнем заседании Комиссии по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты Приморского края. В частности, уже удалось добиться модернизации оборудования на "Спецзаводе № 1" — там приобрели и установили рукавные фильтры на две технологические линии для очистки отходящих газов. Сейчас осуществляются пуско-наладочные работы, после ввода фильтров в эксплуатацию воздух вокруг завода должен стать чище. Одновременно краевое управление Роспотребнадзора продолжает ежедневно два раза в сутки брать лабораторные пробы воздуха на содержание примесей в контрольных точках по адресам ул. Адмирала Горшкова, 3 и ул. Бородинская, 41а.

Доклад Валерия Розова "О воздействии на экологическую ситуацию региона отдельными предприятиями края" направлен врио губернатора Приморского края, Законодательному Собранию Приморского края, председателю Приморского краевого суда, прокурору Приморского края, председателю Арбитражного суда Приморского края, в Общественную палату Приморского края, а также уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

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