Жительница Владивостока поспорит за корону «Красы Вселенной-2018»

5 июня, PrimaMedia. Жительница Владивостока Диана Бричевская прошла в четвертьфинал международного конкурса красоты "Краса Вселенной-2018". До интернет-голосования было допущено шесть участниц из разных регионов России: Набережные Челны, Владивосток, Елец, Липецк, Курск, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт конкурса.
По результатам интернет-голосования далее в полуфинал пройдут пять участниц. Интернет-голосование закончится 6 июня 2018 года в 12.00 по московскому времени.
Список участниц 1/4 финала можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Конкурс красоты "Краса Вселенной" — это новый ежегодный социально-значимый проект мирового масштаба, в котором принимают участие незамужние совершеннолетние девушки.
Международный конкурс красоты "Краса Вселенной" основной задачей ставит перед собой превращение проекта в самый социально-значимый проект в мире среди проектов, направленных на развитие личности, становления семейных ценностей и здорового образа жизни.