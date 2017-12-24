Жительница Владивостока поспорит за корону «Красы Вселенной-2018»

Диана Бричевская. Фото: instagram brichevskayadiana

Диана Бричевская вышла в четвертьфинал проекта

5 июня, PrimaMedia. Жительница Владивостока Диана Бричевская прошла в четвертьфинал международного конкурса красоты "Краса Вселенной-2018". До интернет-голосования было допущено шесть участниц из разных регионов России: Набережные Челны, Владивосток, Елец, Липецк, Курск, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт конкурса.

По результатам интернет-голосования далее в полуфинал пройдут пять участниц. Интернет-голосование закончится 6 июня 2018 года в 12.00 по московскому времени.

Публикация от Diana (@brichevskayadiana) 23 Дек 2017 в 11:58 PST

Публикация от Diana (@brichevskayadiana) 1 Янв 2018 в 8:46 PST

Список участниц 1/4 финала можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Конкурс красоты "Краса Вселенной" — это новый ежегодный социально-значимый проект мирового масштаба, в котором принимают участие незамужние совершеннолетние девушки.

Международный конкурс красоты "Краса Вселенной" основной задачей ставит перед собой превращение проекта в самый социально-значимый проект в мире среди проектов, направленных на развитие личности, становления семейных ценностей и здорового образа жизни.