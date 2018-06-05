Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко. Фото: пресс-служба мэрии

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

Полпред и мэр столицы Приморья обсудили стратегические проекты развития города

5 июня, PrimaMedia. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел двустороннюю встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко. На встрече обсудили стратегические проекты развития города, проблемы городской инфраструктуры, изношенность парка общественного транспорта и спецтехники, дефицит бюджета, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Юрия Трутнева в Приморье. Виталий Веркеенко, возглавивший Владивосток 21 декабря 2017 года, отметил, что за это время успел глубоко погрузиться во все аспекты жизнедеятельности города и изучить проблемные вопросы. Также коснулись вопросов ввода в оборот неразграниченных земель, земель Минобороны и лесничеств для их эффективного использования в целях развития города и выполнения поручений президента.

"Работаем в плотном взаимодействии и взаимопонимании с врио губернатора Приморского края, что очень важно для гармоничного и эффективного развития города и региона", — отметил глава Владивостока.

Юрий Трутнев подчеркнул, что "стратегия развития города должна совпадать с видением главы города".

Напомним, что по поручению Виталия Веркеенко во Владивостоке создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В составе нового совета – представители бизнеса, науки и культуры, руководители крупнейших городских предприятий и общественных организаций, академики, доктора и кандидаты наук, глава городской думы, председатель Совета почетных граждан Владивостока и другие жители города, играющие значимую роль в его развитии.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Владивосток впишут в стратегию развития Приморья и Дальнего Востока

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Мастер-план Владивостока: пешеходная зона на вокзале и бизнес-центр вместо нефтебазы

25 мая, 07:45

Владивосток впишут в стратегию развития Приморья и Дальнего Востока

24 мая, 11:15

У властей Владивостока теперь есть право построить полноценную дорогу в мкр. Патрокл

18 мая, 13:45

Алексей Козицкий: Президент признал - без «освобождения» бизнеса у России нет будущего

10 мая, 18:15

Картина дня

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

04 июня, 18:40

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

04 июня, 12:40

Жители Владивостока создали разборную доску для сап-серфинга
Александр Маркитанов расскажет на МедиаСаммите-2018, как справиться со стрессом и страхом
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia