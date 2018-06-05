Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко. Фото: пресс-служба мэрии

Полпред и мэр столицы Приморья обсудили стратегические проекты развития города

5 июня, PrimaMedia. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел двустороннюю встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко. На встрече обсудили стратегические проекты развития города, проблемы городской инфраструктуры, изношенность парка общественного транспорта и спецтехники, дефицит бюджета, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Юрия Трутнева в Приморье. Виталий Веркеенко, возглавивший Владивосток 21 декабря 2017 года, отметил, что за это время успел глубоко погрузиться во все аспекты жизнедеятельности города и изучить проблемные вопросы. Также коснулись вопросов ввода в оборот неразграниченных земель, земель Минобороны и лесничеств для их эффективного использования в целях развития города и выполнения поручений президента.

"Работаем в плотном взаимодействии и взаимопонимании с врио губернатора Приморского края, что очень важно для гармоничного и эффективного развития города и региона", — отметил глава Владивостока.

Юрий Трутнев подчеркнул, что "стратегия развития города должна совпадать с видением главы города".

Напомним, что по поручению Виталия Веркеенко во Владивостоке создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В составе нового совета – представители бизнеса, науки и культуры, руководители крупнейших городских предприятий и общественных организаций, академики, доктора и кандидаты наук, глава городской думы, председатель Совета почетных граждан Владивостока и другие жители города, играющие значимую роль в его развитии.