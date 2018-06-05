Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках взяла медали на соревнованиях в Москве. Фото: предоставлено организацией "Ковчег"

Танцоры выступали на специализированных колясках

5 июня, PrimaMedia. Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках завоевала серебряные и бронзовые медали на соревнованиях в Москве, сообщает ИА PrimaMedia.

Бронзовыми призерами турнира стали Кристина Шебаева и Дмитрий Воронин в европейской программе, комби. Еще одну бронзовую медаль завоевал Игорь Прилебских в сольном выступлении, в произвольной программе.

Серебряной награды удостоены команда из пяти пар в категории ансамбль (средняя форма) — Кристина Шебаева и Дмитрий Воронин, Ольга Телякова и Олег Ломин, Степан Сушко и Валерия Канаева, Игорь Прилебских и Дарья Баранова, Алексей Арапов и Алина Гомозова.

Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках взяла медали на соревнованиях в Москве. Фото: предоставлено организацией "Ковчег" Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках взяла медали на соревнованиях в Москве. Фото: предоставлено организацией "Ковчег" Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках взяла медали на соревнованиях в Москве. Фото: предоставлено организацией "Ковчег" 1 / 3

"Считаю, что такого количества медалей удалось добиться, в том числе, также благодаря новым танцевальным коляскам, которые для приморских танцоров закупил краевой департамент физкультуры и спорта в Белоруссии от компании #INVATech под руководством Александр Махортов.

Новые специализированные коляски наши танцоры получили в Москве перед соревнованиями и сразу на них успешно выступили. Развитие адаптивного спорта так же важно, как и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках взяла медали на соревнованиях в Москве. Фото: предоставлено организацией "Ковчег" Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках взяла медали на соревнованиях в Москве. Фото: предоставлено организацией "Ковчег" Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках взяла медали на соревнованиях в Москве. Фото: предоставлено организацией "Ковчег" Сборная Приморья по спортивным танцам на колясках взяла медали на соревнованиях в Москве. Фото: предоставлено организацией "Ковчег" 1 / 4

Выражаем огромную благодарность главе Приморского края, он действительно оказывает поддержку данного направления, врио губернатора считает это одной из приоритетных задач. Андрей Тарасенко готов помогать развитию спорта в Приморье, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций.

Вице-губернатор Павел Серебряков также внимательно реагирует на отношение к улучшению развития адаптивного спорта в регионе и всячески его поддерживает, за что параспортсмены в лице Приморской краевой Федерации физической культуры и спорта лиц СПОДА выражает огромную благодарность", — сказал представитель Общественной организации инвалидов-спинальников "Ковчег".