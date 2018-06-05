Временный мост через реку Первая речка возводят строители на автодороге Раздольное – Хасан.. Фото: Станислав Луценко

На трассе к пляжам Хасанского района строят временный мост

Жителям Приморья, которые в ближайшее время планируют поездку в места отдыха, стоит учесть этот фактор (ФОТО)

5 июня, PrimaMedia. Временный мост через реку Первая речка возводят строители на автодороге Раздольное – Хасан. Генеральный подрядчик работ – АО "Примавтодор". На временный мост переведут движение транспорта, чтобы начать демонтаж поврежденного в результате прошлогоднего паводка сооружения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"Здесь уже забиты все сваи, уложены металлические балки пролетного строения, идет монтаж плит перекрытия. После того как движение пустят по временному мосту, строители начнут демонтаж старого аварийного сооружения. Затем начнется строительство нового моста длиной 96 метров", – добавили в Примавтодоре.

Жителям Приморья, которые в ближайшее время планируют поездку в места отдыха, находящиеся в Хасанском районе, стоит учесть этот фактор.

Временный мост через реку Первая речка возводят строители на автодороге Раздольное – Хасан.

Временный мост через реку Первая речка возводят строители на автодороге Раздольное – Хасан.. Фото: Станислав Луценко

Отметим, в рамках аварийно-восстановительных работ в Приморье будут построены пять мостов на месте разрушенных паводком. Помимо моста через Первую речку это сооружения в селе Занадворовка, на подъезде к селу Духовское, на 37-м километре дороги Рубиновка – Госграница и на дороге Галенки – Новогеоргиевка. Строительство ведется в рамках краевой госпрограммы "развитие транспортного комплекса Приморского края".

Напомним, в августе прошлого года в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами. На восстановительные работы из федерального бюджета выделено 357 миллионов рублей.

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