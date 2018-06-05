Ребенок. Фото: https://pixabay.com

Около 35 млн рублей направили в Приморье на выплаты за первого ребенка

В органы соцзащиты Приморья с начала года поступило почти 1,2 тысячи заявлений

5 июня, PrimaMedia. Почти 1,2 тысячи заявлений от родителей первенцев поступило в органы соцзащиты Приморья с начала года. На новую демографическую выплату уже направлено около 35 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, сегодня получателями меры социальной поддержки по случаю рождения первого ребенка являются более 750 семей – 30% от тех, у кого в этом году родился первенец.

"Мы приглашаем родителей активно обращаться в территориальные отделы департамента или многофункциональные центры для уточнения права на выплату и оформления соцподдержки", – отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, выплата семьям, у которых родился первый малыш, начала действовать в этом году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Право на эту меру социальной поддержки предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 рублей в месяц.

Ежемесячно на первенца родители получают почти 13,6 тысячи рублей в течение года. По истечении этого срока родители должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Выплаты производятся в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

"Это 18-я выплата в поддержку семей с детьми, которые работают в Приморском крае. На год на нее запланировано 341,2 млн рублей. А всего в региональном бюджете на реализацию демографического пакета предусмотрели 3,6 млрд рублей. Такая финансовая поддержка, гарантированная государством, должна послужить мотивацией к повышению рождаемости в приморских семьях", – считает вице-губернатор края Павел Серебряков.

В департаменте напоминают: подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка. Причем если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения.

"Если обратиться после того, как ребенку исполнится шесть месяцев, выплата будет установлена со дня подачи заявления", – уточняют специалисты ведомства.

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