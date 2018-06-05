Новую универсальную спортплощадку открыли в Зарубино. Фото: администрация Зарубинского городского поселения

Многофункциональную спортплощадку открыли в Зарубино

На ней можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, совершать пробежки, а зимой кататься на коньках

5 июня, PrimaMedia. Торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки состоялось в субботу, 2 июня, в поселке Зарубино Хасанского района Приморья. С открытием площадки у местных жителей появилась возможность заниматься спортом круглый год. На ней можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, совершать пробежки, а зимой все желающие смогут кататься на коньках и проводить хоккейные турниры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Выступая с приветственным словом на церемонии открытия, глава Зарубинского городского поселения Олег Неглядов призвал жителей поселка активнее заниматься физкультурой, стремиться к высоким достижениям в спорте.

Официальная часть мероприятия завершилась традиционным разрезанием красной ленты, после чего с показательными номерами выступили воспитанники спортивных секций и творческих коллективов села Андреевка и поселка Зарубино.

Отметим, универсальные спортплощадки строятся по всему региону в рамках краевой государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2015-2020 годы. В настоящее время в эксплуатацию сдано более 60 площадок, строительство продолжается.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Поддержку данного направления врио губернатора Андрей Тарасенко считает одной из приоритетных задач. За четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморья увеличилась почти в два раза. Около трети населения края занимается спортом.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Жан Кузнецов покидает пост главы департамента спорта Приморья

01 июня, 15:00

«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета

01 июня, 08:50

Добегались: власти Владивостока не хотят видеть спортсменов на центральных улицах

30 мая, 16:30

Боевая спартакиада на кубок ВВН стартовала во Владивостоке

28 мая, 13:00

Бег со смыслом во Владивостоке

28 мая, 12:30

Картина дня

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

04 июня, 18:40

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

04 июня, 12:40

Жители Владивостока создали разборную доску для сап-серфинга
Александр Маркитанов расскажетна МедиаСаммите-2018 как справиться со стрессом и страхом
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia