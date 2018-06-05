Многофункциональную спортплощадку открыли в Зарубино

Новую универсальную спортплощадку открыли в Зарубино. Фото: администрация Зарубинского городского поселения

На ней можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, совершать пробежки, а зимой кататься на коньках

5 июня, PrimaMedia. Торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки состоялось в субботу, 2 июня, в поселке Зарубино Хасанского района Приморья. С открытием площадки у местных жителей появилась возможность заниматься спортом круглый год. На ней можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, совершать пробежки, а зимой все желающие смогут кататься на коньках и проводить хоккейные турниры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Выступая с приветственным словом на церемонии открытия, глава Зарубинского городского поселения Олег Неглядов призвал жителей поселка активнее заниматься физкультурой, стремиться к высоким достижениям в спорте.

Официальная часть мероприятия завершилась традиционным разрезанием красной ленты, после чего с показательными номерами выступили воспитанники спортивных секций и творческих коллективов села Андреевка и поселка Зарубино.

Отметим, универсальные спортплощадки строятся по всему региону в рамках краевой государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2015-2020 годы. В настоящее время в эксплуатацию сдано более 60 площадок, строительство продолжается.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Поддержку данного направления врио губернатора Андрей Тарасенко считает одной из приоритетных задач. За четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморья увеличилась почти в два раза. Около трети населения края занимается спортом.