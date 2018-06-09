Спасением «Восьмого чуда света во Владивостоке» занялись признанные профессионалы

Пушкинская, 33. Фото: ИА PrimaMedia

Проект реставрации «Дома Синкевича» на Пушкинской, 33а, взял главный приз фестиваля «ДВ Зодчество – 2018» (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. С момента постройки в 1917 году ансамбля зданий по ул. Пушкинской, 33-35 владивостокцы стали называть их "Восьмым чудом света", так как в то время это были самые комфортабельные жилые дома города. Проект реставрации одного из этих зданий – "Дома Синкевича" – стал победителем фестиваля "Дальневосточное зодчество – 2018", сообщает ИА PrimaMedia.

С 24 по 27 мая в Хабаровске в рамках специализированной выставки "Архитектура и стройиндустрия Дальневосточного региона – 2018" прошел XXII Дальневосточный фестиваль "ДВ Зодчество – 2018" имени заслуженного архитектора России А.С. Ческидова. В фестивале приняли участие архитекторы, дизайнеры, проектные и строительные организации, архитектурные бюро из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области и Якутии. Всего было представлено более 60 работ – как реализованные проекты, так и проекты, предлагаемые к строительству.

Проект реставрации, победивший на конкурсе. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Победители. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Диплом победителя фестиваля "ДВ Зодчество – 2018". Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" 1 / 3

В номинации "Реставрация и реконструкция зданий, сооружений и комплексов" Золотым дипломом был награжден авторский коллектив из Приморья – АНО "Культурное наследие", за разработанный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Дом Синкевича", входящего в состав "Ансамбля деловых и жилых домов братьев Синкевич и Фихмана", г. Владивосток, ул. Пушкинская, 33а, литер А".

Эксперты жюри отметили достоинства проекта: полноту историко-культурных и натурных исследований, верность принципам реставрации в принимаемых проектных решениях, высокий уровень подачи конкурсных материалов.

Как рассказала директор АНО "Культурное наследие" Татьяна Яхно, над проектом трудился практически весь коллектив организации.

"В каждом подобном проекте по реставрации объектов культурного наследия мы стремимся сохранить или восстановить все детали в их первоначальном виде. Это большая работа, за которую я благодарю весь коллектив проекта – его главного архитектора Константина Волошина, главного инженера Максима Сердюка, архитектора Анастасию Красникову, Дмитрия Анча, который провел необходимые для реставрации историко-архивные и библиографические изыскания, а также Владимира Олейникова – архитектора, выполнившего уникальный макет реставрируемого объекта. Макет – настоящее произведение искусства", – отметила Татьяна Яхно.



Исторический облик здания. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие"

В "Культурном наследии" пояснили, что здания Синкевичей и Фихмана по Пушкинской, 33-35, строились в 1915-1916 годах. Возведение всего ансамбля было окончено в начале 1917 года.

"Ансамбль является великолепным памятником архитектуры эпохи модерн во Владивостоке и интересным примером умелого использования сложного горного рельефа в градостроительстве, – говорит главный инженер проекта Максим Сердюк. – Составляющие ансамбль здания обладают выразительной архитектурной пластикой, основанной на выявлении в их объемной композиции отдельных крупных форм различного функционального назначения в виде полубашен, эркеров, ризалитов, куполов. Фасады зданий отделаны высококачественной декоративной штукатуркой и оформлены вертикальными тягами, лепниной, узорными металлическими коваными решетками".

Он также отметил, что с момента постройки ансамбля зданий по ул. Пушкинской, 33-35 их стали называть "Восьмым чудом света во Владивостоке".

"Это были самые комфортабельные жилые дома города. В 4-5-комнатных квартирах имелись паровое отопление, холодное и горячее водоснабжение, ванные с душем, в каждой квартире стоял телефон. В склоне сопки было вырублено помещение для первого во Владивостоке крытого автомобильного гаража", – рассказал главный инженер проекта.

Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" Реставрация ансамбля домов братьев Синкевич и Фихмана во Владивостоке. Фото: предоставлено АНО "Культурное наследие" 1 / 21

В 1919-1922 гг. в здании по Пушкинской, 33а, находились Американское консульство и квартира командующего японским экспедиционным корпусом; в 1920-30-е годы располагался Горный институт, впоследствии горный факультет ДВПИ, в 1990-2000-е годы – горный институт ДВГТУ, с 2011 по 2014 гг. – Инженерная школа ДВФУ. В настоящее время здание находится в частной собственности. С 2017 года и по настоящее время проводятся работы по реставрации здания-памятника.

Важно, что все сохранившиеся первоначальные декоративные предметы интерьеров – деревянные двери с резными элементами, оригинальный камин с деревянной отделкой, кованые ограждения лестничных маршей, оригинальный кованый канделябр, скобяные изделия и прочее – должным образом реставрируются и остаются в интерьерах в неизменном виде.

Интересно также, что в процессе реставрации памятника была выявлена уникальная дренажная система, действующая (после прочистки) и в настоящее время.