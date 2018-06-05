Вопросы жителей Спасска на контроле спикера краевого парламента

Прием граждан в Спасске. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Граждан волнует проведение капитального ремонта домов, дорог, объектов коммунального хозяйства

5 июня, PrimaMedia. Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик провел прием граждан с участием глав городского округа Спасск-Дальний Вячеслава Квона и Спасского муниципального района Алексея Салутенкова, а также председателей городской Думы Алексея Сысоева и Думы Спасского муниципального района Хачика Шагиняна. Вопросы, с которыми в этот день обратились к спикеру краевого парламента, затрагивали самые разные сферы жизни муниципалитетов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Среди вопросов — проведение капитального ремонта домов, дорог, объектов коммунального хозяйства.

Например, жительница Спасска-Дальнего Нина Л. задала вопрос о проведении капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Октябрьская 20а: "У нас в плохом состоянии крыша, фундамент и отмостка, зимой промерзают стены. Когда, наконец, будет проведен ремонт нашего дома?"

Как пояснил глава городского округа Вячеслав Квон, ремонт дома планируется провести уже в нынешнем году. В настоящее время разработана и согласована конкурсная документация по выбору подрядной организации, которая будет осуществлять ремонт кровли и фасада.

Жители села Спасского спрашивали о том, какие участки дороги будут заасфальтированы в этом году в их населенном пункте, и планирует ли администрация перед асфальтированием улиц провести ремонт водопровода, который находится в ветхом состоянии.

Как пояснил глава Спасского муниципального района Алексей Салутенков, в этом году в селе будут заасфальтированы 1037 метров дороги, еще 563 метров отсыпят щебнем. За счет экономии, полученной при проведении закупочных процедур, также планируется отремонтировать 223 метра водопровода.

Председатель ЗС ПК Александр Ролик обратил внимание руководителей органов местного самоуправления, что сроки и качество проведения ремонта необходимо взять на контроль.

Еще один вопрос, с которым во время приема обратились жители Спасского муниципального района: "Какие меры предпринимаются органами власти для обеспечения жильем детей-сирот?"

Как пояснила одна из обратившихся — Людмила Д. — для Спасска-Дальнего и Спасского муниципального района этот вопрос актуален также, как и для всего края.

"Мы работаем по двум направлениям, – разъяснил спикер краевого парламента. — В 2018 году депутатами Законодательного собрания принят краевой закон, разработанный по инициативе прокуратуры Приморского края, который дает возможность выплачивать ежемесячную компенсацию за найм жилого помещения тем гражданам из числа детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, но пока не получили квартиры.

Еще одно направление, в котором мы видим возможность решения проблемы — разработка механизма выдачи сертификатов на приобретение жилья. Данный вопрос обсуждался на совещании врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с участием депутатского корпуса и в настоящее время проходит рассмотрение в комитете Заксобрания по социальной политике и защите прав граждан. Для реализации данного направления требуется изменение ряда федеральных норм".

Среди вопросов, которые задавали спикеру Законодательного собрания, — просьба разъяснить права гражданина, вызванного в суд в качестве присяжного заседателя. С таким вопросом обратилась житель Спасска–Дальнего Светлана. Напомним, с июня нынешнего года и в судах районного уровня началось рассмотрение дел с участием присяжных заседателей.

Председатель краевого парламента пояснил, что в соответствии с Федеральным законом № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" работника могут вызвать в суд в качестве присяжного заседателя один раз в год на 10 рабочих дней. Этот срок может быть продлен до окончания рассмотрения дела. За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются. За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере 1/2 части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.

Присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере, установленных законодательством для судей данного суда. Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа.

"Вопросы, с которыми обращаются жители муниципалитетов в ходе приема граждан, наглядно показывают спектр местных проблем. Практически на все приемы граждан на территориях я приглашаю руководителей органов местного самоуправления. Людям нужны конкретные ответы, когда и какую помощь они могут получить от органов власти. В данном случае также большинство поступивших вопросов граждан будет взято на контроль", – прокомментировал итоги совместного приема жителей спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.